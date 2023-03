Conerobus, allarme per i conti in rosso Incubo stipendi, dipendenti con il sindaco

Prima la pandemia poi il salasso dei carburanti legato al conflitto in Ucraina: Conerobus in grossa difficoltà con i conti in rosso e lo spettro, per ora non concreto, del pagamento degli stipendi dei lavoratori. Dipendenti della principale azienda del Trasporto pubblico locale che stasera alle 21 incontrano la sindaca, Valeria Mancinelli, e la sua giunta, a partire dall’assessore ai trasporti e al bilancio, Ida Simonella, candidata della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. L’incontro avverrà nel capannone usato per il rimessaggio dei bus all’interno dell’azienda di via della Ferrovia. Attesa una nutrita partecipazione da parte dei lavoratori di Conerobus, la cui situazione finanziaria non è delle migliori, sebbene ricalchi quella della stragrande maggioranza delle aziende di Tpl non solo delle Marche, ma d’Italia.

Il buco in bilancio c’è, come confermato dalla recente scelta dell’amministrazione comunale di usare denaro fresco presente nelle sue casse per alleviare il peso della situazione. A comunicarlo era stata la stessa Mancinelli durante la penultima seduta del consiglio comunale durante la quale la sindaca ha rivelato la strategia di rinegoziazione delle rate dei mutui 2023. Nella stessa seduta sono stati resi noti gli stipendi dei manager dell’azienda, a partire da quello del presidente, Muzio Papaveri, pari a 95mila euro lordi all’anno, oltre ai 495mila euro lordi per le dieci figure-quadro.

"Assumere altri due ingegneri, quindi nuovi dirigenti, non è la strada giusta per ripianare il bilancio – sostiene un lavoratore che fa parte di una delle sigle sindacali trattanti – Il noleggio è stato sospeso tre anni fa e da allora non è più ripartito, mancano i controlli sui titoli di viaggio a bordo e i filobus sono in deposito da un anno e mezzo. I problemi non mancano certo dentro Conerobus. Gli stipendi? Sono voci che circolano, se ne parla e se n’è parlato anche in occasione della recente riunione intersindacale che si è svolta lunedì scorso, ma per ora non c’è alcuna emergenza a stretto giro di posta".

Stasera dunque il faccia a faccia tra l’attuale giunta comunale e i lavoratori di Conerobus. Tempo di incontri elettorali questo, a due mesi esatti dalle elezioni comunali. Lunedì prossimo, infatti, i dipendenti dell’azienda dorica incontreranno il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti, e Daniele Ballanti che fa parte di una delle liste a suo sostegno.

Pierfrancesco Curzi