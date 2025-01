Conerobus, arrivano i 416mila euro della Regione

La giunta costretta a produrre, presentare in commissione e consiglio comunale e attendere l’approvazione di due delibere per altrettante variazioni di bilancio obbligate. Oltre a quella sul maltempo e ai danni provocati dal vento a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, l’assessore al Bilancio Giovanni Zinni ha illustrato ieri quella relativa al riequilibrio dei conti di Conerobus dopo il trasferimento dalla Regione di 416mila euro sui parametri del contratto di servizio. Si tratta di soldi girati ad Atma dalla Regione che poi verranno incassati dall’azienda partecipata del Comune di Ancona, fondamentali per garantire l’esercizio. Il finanziamento è stato approvato a dicembre 2024, a bilancio previsionale chiuso e senza possibilità di fare un assestamento, ma liquidato poi a inizio 2025: "Altra cosa sono gli stanziamenti per i ristori legati alla pandemia da Covid, per cui è previsto un finanziamento che dovrebbe aggirarsi tra i 2,2 e i 2,4 milioni di euro. Quei soldi dovrebbero arrivare presto" ha comunicato l’assessore comunale al bilancio e vicesindaco Zinni durante il suo intervento in commissione.

Per incamerare quei soldi è necessario portare la delibera di giunta in commissione, e la cosa è avvenuta ieri mattina (voto condiviso maggioranza e opposizione nelle due commissioni) prima della votazione e dell’approvazione oggi in consiglio.