Conerobus, bodycam anti furbetti. Primo giorno di test: subito 150 multe

Squadre rinforzate di verificatori, nel primo giorno di sperimentazione elevate 150 sanzioni per mancanza di titolo di viaggio a bordo dei mezzi Conerobus. Una task-force voluta fortemente dalla nuova presidenza della principale società marchigiana del trasporto pubblico locale. Ieri primo test e subito un risultato eclatante, con più di un quarto delle multe pagate all’istante. Proprio l’utilizzo del Pos da parte dei verificatori è una delle grandi novità presentate ieri dal Consiglio d’Amministrazione che si è insediato da pochi mesi, il cui obiettivo è risanare un’azienda colpita duramente dal Covid, dalle conseguenze dei conflitti internazionali e da alcuni limiti gestionali. L’altra grande novità è sicuramente la Body-Cam: "Si tratta di un deterrente importante che il personale di verifica di Conerobus potrà utilizzare a tutela di tutti, passeggeri compresi – hanno ricordato il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, e il direttore di servizio Alessandro Di Paolo – Abbiamo pensato a tutto, compresa la norma che regola la privacy, faremo tutto in piena regola".

Ieri mattina l’unica contestazione del verbale per mancato titolo di viaggio, biglietto o abbonamento che sia, è stata risolta proprio dall’applicazione della telecamera: "Abbiamo avuto un solo caso di nervosismo da parte di un viaggiatore che contestava la sanzione – ha spiegato uno dei verificatori interni della squadra di Conerobus – ma nel momento in cui gli ho mostrato la telecamera e gli ho detto che stavo registrando si è calmato e anzi alla fine ha pagato subito i 54 euro di multa con la carta di credito".

Da una parte la tecnologia dunque, dall’altra il rafforzamento della pattuglia dei controlli. Conerobus e Atma, l’agenzia regionale che regola il trasporto pubblico locale (da non confondere con la vecchia municipalizzata di Ancona) hanno stretto un rapporto con la Fi.Fa. Network di San Benedetto che ha messo a disposizione il suo staff, abilitato dalla Regione Marche ai controlli dei titoli di viaggio a bordo bus: "È un servizio sperimentale che applichiamo da oggi per alcuni mesi – hanno aggiunto D’Angelo e l’Amministratore delegato di Conerobus, Giorgio Luzi – alla fine del periodo tireremo le somme e capiremo se e come proseguire con le procedure. L’obiettivo è indurre i passeggeri a rispettare le regole e la legalità, abbassare il numero delle contravvenzioni e di conseguenza elevare la percentuale di acquisto dei titoli di viaggio. Noi offriamo un servizio pubblico e vogliamo tutelare chi paga regolarmente".

Ieri mattina i quattro verificatori Conerobus e i quattro colleghi della Fi.Fa hanno controllato oltre mille passeggeri a bordo dei bus delle linee 46, 1-4 e 42 nelle prime quattro ore del turno mattutino. Da qui in avanti dovrebbero essere coperti tutti i turni, con la possibilità di attivare anche il notturno, compreso quello dell’alba per gli operai che vanno in cantiere. Annunciato dallo stesso presidente D’Angelo l’aumento dei purificatori d’aria a bordo dei mezzi Conerobus, mentre Luzi ha confermato l’arrivo imminente di nuovi bus.