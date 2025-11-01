Conerobus, cambia l’orario: "Mai più studenti a piedi"

Tanti studenti delle scuole superiori di Osimo e Ancona rimanevano a piedi al ritorno da scuola a casa: non riuscivano a prendere il bus in tempo.

Le famiglie hanno manifestato il problema ai sindaci di Osimo e Offagna e a Conerobus stessa, tanto che è stato organizzato un incontro. Sono state accolte alcune delle richieste avanzate dai genitori, in particolare quella relativa al posticipo della corsa di rientro delle 12.40, che sarà spostata alle ore 12.55, per consentire un rientro più agevole agli studenti, costretti adesso ad attendere per più di un’ora prima di poter fare ritorno a casa.

L’Azienda si è inoltre impegnata a verificare l’effettivo sovraffollamento della corsa mattutina da Offagna a Osimo, con l’obiettivo di introdurre eventuali correttivi. Durante l’incontro sono state affrontate anche le criticità segnalate dai ragazzi osimani che frequentano le scuole superiori di Ancona, e Conerobus ha assicurato che con l’arrivo dei nuovi mezzi quei disagi saranno progressivamente superati.

"L’amministrazione comunale ha inoltre richiesto che venga attivata al più presto la nuova pensilina in via Montefanese, nei pressi del supermercato ’Sì con Te’, per consentire agli studenti di attendere il pullman in maggiore sicurezza, evitando situazioni di rischio sul marciapiede attuale, troppo stretto. Ringraziamo Conerobus per la disponibilità al confronto e per l’impegno mostrato nell’ascoltare le esigenze degli studenti e delle famiglie. La collaborazione tra Enti e l’azienda di trasporto è fondamentale per costruire servizi più sicuri, accessibili e attenti ai bisogni dei ragazzi", sottolinea la sindaca di Osimo Michela Glorio, che ha partecipato all’incontro con il primo cittadino di Offagna Ezio Capitani, l’assessora osimana alla Scuola Simonetta Tirroni, una rappresentanza dei genitori degli studenti offagnesi, l’amministratore delegato di Conerobus Paride Gasparini, il direttore di esercizio, ingegner Di Paolo, e il responsabile di servizio Samuele Spinsanti.

"Conerobus ha posticipato di 15 minuti la corsa delle ore 12.40, consentendo così agli studenti di rientrare senza aspettare l’altra corsa delle 13.40, il cui orario resterà invece invariato nonostante la richiesta dei genitori di un lieve posticipo – aggiunge Capitani –. Un ringraziamento sentito alla direzione dell’azienda, la quale, nonostante le difficoltà del momento, ha dimostrato attenzione verso le esigenze dell’utenza".

Silvia Santini