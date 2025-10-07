Conerobus, c’è il taglio del personale. I sindacati pronti a un nuovo sciopero

Dalla discussione è emerso un quadro complesso e preoccupante. Basterebbe l’incipit del comunicato firmato da tutte le sigle sindacali, nessuna esclusa, per capire che la situazione in Conerobus è molto delicata e il faccia a faccia di ieri mattina – il primo di una serie, calendarizzati a ottobre con cadenza settimanale - non è stato in grado di migliorare il clima, tutt’altro. L’azienda si è sbottonata un pochino nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, fondamentalmente per dire che applicherà un piano quinquennale (2025-2030) e soprattutto che da qui al 2027 dovrà ridurre la forza lavoro di almeno 60-70 unità. Con questo scenario e nessuna garanzia di salvaguardia, il mandato che i coordinatori sindacali e le rsu di Conerobus hanno è convocare l’assemblea per questa sera e andare verso il secondo pacchetto di scioperi: se confermata questa tendenza entro ottobre nuova giornata di agitazione, ma stavolta le ore dell’astensione dal lavoro raddoppiano e passano da 4 a 8 e, fattore non secondario, sembra che tutte le sigle siano d’accordo.

"La società ha presentato a parole le linee generali di un piano quinquennale incentrato sulla riduzione dei costi, con particolare riferimento al costo del personale – si legge nella nota firmata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Usb –. L’obiettivo dichiarato del piano non è soltanto il pareggio di bilancio, ma la realizzazione di utili necessari a garantire il rimborso dei debiti e la stabilità economica dell’azienda. Il risultato d’esercizio 2025 è stimato negativo, mentre per il 2026 si prevede il pareggio di bilancio. Dal 2027 in avanti l’azienda prospetta un avanzo consistente, destinato alla copertura delle passività accumulate. Il piano prevede un aumento dei ricavi da titoli di viaggio, che passerà attraverso un aumento delle tariffe e una razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico. Tali misure, tuttavia, comporteranno un aggravio di costi per gli utenti se non interviene la regione e un servizio ridotto, con il rischio di una minore efficienza complessiva".

La questione dei biglietti è già emersa e la procedura spetta al Comune di Ancona per il servizio urbano, ma non prima del 2026 per legge; alla Regione l’onere di trovare una soluzione per i corrispettivi chilometrici, ossia bussare alle porte di Governo e Conferenza Stato-Regioni o metterci soldi di tasca propria. Il risparmio dei costi sarà fatto sulla pelle dei dipendenti che in tre anni passeranno da circa 420 a 360, penalizzando il servizio e l’utenza. Insomma, da ogni parte la sia guardi la situazione è drammatica.

I sindacati la spiegano meglio: "La parte più critica del piano riguarda il contenimento dei costi del personale. Conerobus ha annunciato il blocco del turnover delle 54 uscite previste a regime del piano, tra pensionamenti e altre cessazioni, su un totale di 416 dipendenti full time. Ciò comporterà turni di lavoro più gravosi e una riduzione dei servizi offerti ai cittadini. Tutto il personale a partire dagli impianti fissi sarà oggetto della razionalizzazione. Nonostante le precedenti rassicurazioni circa l’assenza di esuberi, le prospettive delineate lasciano intravedere tagli effettivi. Proprio per evitare tale casistica, seppur ancora in fase preliminare, l’azienda sta valutando la possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà bilaterale".