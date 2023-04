"Conerobus, colpa della malagestione"

"Conerobus e la sua malagestione". Il sindacato Usb interno all’azienda di trasporto pubblico locale più grande delle Marche, torna all’attacco puntando su due eventi che hanno messo in crisi l’azienda. Da una parte il Covid, con il drastico calo della bigliettazione, dall’altra la guerra in Ucraina e l’aumento del costo dei carburanti: "Le due motivazioni della riduzione delle entrate di Conerobus in realtà sono dovute alla gestione politica aziendale e non sono certo imputabili ai lavoratori che hanno invece dimostrato di portare avanti il loro lavoro facendosi carico direttamente delle difficoltà che nel frattempo il sistema scaricava su di loro. Ora – si legge in una nota di Usb – si vorrebbe anche, dopo aver quantificato i debiti di Conerobus che, per i motivi sopra esposti ammontano a milioni di euro, lasciare intravedere che se non vi saranno interventi urgenti potrebbe essere messo in dubbio il pagamento degli stipendi. Francamente tutto questo ci sembra davvero troppo".

E poi un affondo contro l’amministrazione comunale, alla Provincia e ai soci privati, dimenticando però un ultimo pezzo, ossia la Regione: "I tentativi della politica di scaricare le proprie responsabilità di ‘proprietari della partecipata’, come ad esempio il Comune di Ancona, non vanno bene. L’amministrazione comunale pretende di assolvere al suo impegno decidendo un anticipo di 2,5 milioni di euro di quanto già dovuto in condizioni normali di gestione della società. La cosa vale per Provincia e soci privati, con le loro rispettive quote".