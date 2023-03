Conerobus costa mezzo milione "Papaveri guadagna 95mila euro Poi ci sono altri dieci dirigenti"

Conerobus e la crisi delle aziende del trasporto pubblico urbano. In mezzo alla raffica di domande presentate dal consigliere comunale di Forza Italia, Daniele Berardinelli, sulla situazione dell’azienda partecipata del Comune, la sindaca ha risposto, tra le altre cose, anche sul fronte degli stipendi dei manager e dei quadri aziendali. A partire dalla figura apicale, quella del presidente, Muzio Papaveri:

"Il manager principale di Conerobus ha uno stipendio lordo annuo di 95mila euro _ all’interrogazione ha risposto la sindaca, Valeria Mancinelli _, sia chiaro non netto. A lui si devono aggiungere le dieci figure dei ‘quadri’ presenti in azienda e questo comporta una spesa complessiva annua di quasi mezzo milione di euro, circa 495mila euro. Dividendo la cifra per dieci è abbastanza semplice capire che si tratta di stipendi che si aggirano sui 49mila euro, sempre al lordo. Questa cifra va inserita all’interno del piano aziendale dove alla voce costi del personale la cifra complessiva è di 18 milioni di euro, e per personale si intende una forza lavoro di 470 dipendenti".

La Mancinelli, tuttavia, non ha risposto soltanto su questo tema. In prima istanza ha però smentito i timori di Berardinelli su una situazione drammatica dell’azienda, o meglio ha condiviso le difficoltà ripartite però su tutto il settore nazionale: "Il governo dovrà fare qualcosa per tamponare le perdite del Tpl (Trasporto pubblico locale, ndr.) in Italia _ ha detto la sindaca _, un settore che ha lasciato sul terreno un miliardo di euro. La pandemia, poi la guerra e il rincaro dei carburanti hanno messo in ginocchio tutti, non solo Conerobus, deve essere chiaro. Lo stesso sottosegretario ai trasporti Rixi, in visita qui, lo ha riconosciuto. In attesa di un intervento da Roma l’azienda ha fatto la sua parte rinegoziando i mutui contratti in passato nel corso del 2023; parliamo di mutui per circa 5-6 milioni di euro, allungando i termini di pagamento e abbassando dunque i costi". La Mancinelli ha poi affrontato il nodo della linea filoviaria e dei bus elettrici: "Quest’ultimi sono 2 e sono in servizio. per quanto concerne la linea filoviaria presto sarà ristabilita dopo una serie di lavori sulla rete a causa di problemi agli isolatori. Serviranno alcune settimane per sistemare lavori a terra dove transitano i bus, penso alla corsia dell’area scambiatrice di piazza Ugo Bassi. Problemi per il finanziamento per l’anello filoviario? Sciocchezze".