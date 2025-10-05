Conerobus, è il mese deciviso. Cda e sindacati tornano al tavolo. Si rischia uno sciopero di 8 ore

Ottobre mese decisivo per Conerobus tra approvazione del Piano industriale, trattative con i sindacati, chiusura di bilanci, adozione del sistema filoviario e l’accordo con il sistema finanziario per far digerire il debito attraverso la più ampia fiducia sugli investimenti. Si parte subito, domani, con il nuovo vertice tra Consiglio d’Amministrazione e vertici aziendali da una parte e organizzazioni territoriali e rappresentanze sindacali unitarie dall’altra.

Superato lo scoglio dello sciopero proclamato da Usb e Cgil, seppur su fronti opposti, per Gaza e la Flotilla, si torna alle vicende di casa nostra. Conerobus deve convincere i lavoratori sulla bontà del piano di recupero. Al primo tentativo evidentemente non c’è riuscita visto che il fronte sindacale più rappresentativo ha organizzato con successo, a fine settembre, lo sciopero di 4 ore. Adesso le cose si fanno più delicate perché in caso di mancato accordo le ore di sciopero raddoppiano a 8, con la possibilità che al terzo step si passi alle 24 ore.

L’azienda dovrà entrare maggiormente nel merito del servizio urbano, dei tagli, del turn-over, del futuro occupazionale e di una serie di importanti dettagli contrattuali. Conerobus e Comune di Ancona, socio di maggioranza, hanno i tempi stretti e vogliono chiudere sul Piano industriale entro ottobre. Molto dipenderà anche dall’agreement con banche e finanziarie; il confronto sta andando avanti con riunioni settimanali che sembra stiano procedendo bene.

Risolti questi casi spinosi si passerà alla chiusura del bilancio, in profondo rosso anche e soprattutto a causa dell’aumento dei corrispettivi chilometrici da parte di Governo e Regione e della necessità di adeguare i titoli di viaggio; fermo da oltre dieci anni, il costo del biglietto verrà sicuramente alzato almeno del 10%, ma non prima del 2026 da parte dei singoli comuni che acquistano il servizio urbano.

E il 2026 potrebbe essere l’anno della gara europea per l’affidamento del tpl, ma alla luce di quanto sta accadendo non è utopistico pensare che la stessa possa essere rinviata a data da destinarsi. Il presente, intanto, parla dell’imminente adozione del sistema filoviario. Imminente, ma senza una data certa e intanto i tempi si dilatano: "La cosa è vicina, ma non ci siamo ancora. Dal Mit (Ministero dei trasporti, ndr.) ci dicono che l’istruttoria è in corso, attendiamo" risponde il Direttore generale di Conerobus, Paride Gasparini.

Al Comune invece toccherà risolvere le procedure amministrative per mettere a disposizione del servizio urbano i 15 nuovi bus – 13 a metano e 2 elettrici -, un capitolo iniziato con la vecchia amministrazione e che quella attuale deve portare a termine entro breve vista la situazione disastrosa del parco mezzi di Conerobus.

Tornando per un attimo allo sciopero di venerdì scorso, l’impatto sulla mobilità del servizio è stato tutt’altro che pesante. In Conerobus l’adesione è stata del 10% da parte dei lavoratori: "Nella sede di Ancona hanno aderito pochissimi autisti" ha aggiunto Gasparini.