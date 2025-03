Conerobus, è scontro aperto. I sindacati all’assessore Zinni:: "Piano mobilità, libro dei sogni"

Conerobus, ormai è scontro aperto tra i rappresentanti dei lavoratori e l’amministrazione comunale. Le parole dell’assessore con delega proprio all’azienda del Tpl, Giovanni Zinni, in consiglio comunale la settimana scorsa non sono andate giù a sindacati e dipendenti. I segretari regionali della Filt-Cgil, Luca Polenta, e della Faisal Cisal, Simone Bora, sciorinano una ampia serie di punti legati ai disservizi vissuti in seno all’azienda ogni giorno: "Vogliamo chiarezza. Nonostante le segnalazioni che le abbiamo fatto nelle varie riunioni, costatiamo che non si sono ancora visti interventi reali per il trasporto pubblico oltre all’errato spostamento della fermata di piazza Kennedy, poi rientrato _ precisano Polenta e Bora _. Non ci sono stati aumenti delle corsie preferenziali, non sono state predisposte precedenze semaforiche, onda verde, per agevolare il transito dei bus, nessun miglioramento in piazza Rosselli, davanti alla stazione ferroviaria.

E poi, non sono stati fatti passi avanti per mettere a norma ulteriori fermate per la salita discesa dei utenti disabili, interventi che possono agevolare il lavoro dei conducenti e aumentare la velocità commerciale e neppure incentivi a favore dei cittadini che utilizzano il mezzo pubblico a partire da studenti pensionati e pendolari. L’unica cosa a cui assistiamo sono dibattiti su nuovi parcheggi in centro e poco altro. Vorremmo, inoltre, far notare come le prospettive e le modifiche del Piano Urbano Mobilità Sostenibile, presentato solo dopo averlo approvato e al quale non ci è stato dato neanche la possibilità di portare il consiglio osservazioni dei lavoratori, ad oggi è solo un libro di belle intenzioni che si potrà forse iniziare a realizzare tra qualche anno". I rappresentanti sindacali passano poi all’analisi di altri aspetti molto delicati: "Altro tema delicatissimo sono i controlli e la sicurezza a bordo dei mezzi. La scelta dell’esternalizzazione delle verifiche titoli di viaggio non la condividiamo. I dati delle sanzioni incassate e le vendite dei titoli di viaggio ne testimoniano l’inefficacia negli ultimi due anni. Serve utilizzare personale interno specializzato. Inoltre, già dai mesi scorsi mancano molti conducenti e non vengono date le ferie a chi le richiede e ne ha diritto e necessità. Attenzione, il periodo di ferie programmate inizia dal mese di giugno e finisce a settembre: evitiamo la carenza di organico che l’anno scorso ha creato disservizi ai cittadini e ai lavoratori. Dottor Zinni noi e i lavoratori vogliamo essere maggiormente coinvolti nelle scelte".