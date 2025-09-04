Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Cronaca
CronacaConerobus, ecco la commissione per il bando
4 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Conerobus, ecco la commissione per il bando

Conerobus, formata la commissione che dovrà stabilire il vincitore del bando di gara per l’acquisto di mezzi nuovi, a metano soprattutto, per una partita da 4,7 milioni di euro. La commissione, mista Conerobus-Comune, è stata formata nei giorni scorsi e si è messa al lavoro per individuare l’offerta economica più vantaggiosa, sempre con il criterio del massimo ribasso come requisito standard, delle quattro giunte alla scadenza dei termini. A presiedere la commissione sarà l’attuale dirigente del servizio Cultura del comune di Ancona, l’architetto Viviana Caravaggi Vivian, mentre a integrare il gruppo di lavoro nel ruolo di Commissari saranno Alessandro Di Paolo, direttore d’esercizio di Conerobus, e Andrea Prosciutti, responsabile total equality management sempre di Conerobus. Quest’ultimo dei tre è senza dubbio il più esperto nel settore, visto che lavora dentro l’azienda del Tpl marchigiano da tantissimi anni.

Il piano è diviso in quattro lotti, i primi tre riguardano l’acquisto di autobus a metano divisi su tre misure (lunghezza), mentre il quarto riguarda autobus elettrici. Ecco l’ammontare dei lotti dal n. 1 al n. 4: bus da 7,7 a 8,3 metri per 564mila euro; da 10 a 11,3 metri per 2,6 milioni di euro; da 11 a 12,3 metri per 345mila euro; da 10 a 11,3 metri (bus elettrici) per quasi 1,2 milioni di euro. La fase istruttoria del bando ‘Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile’, si è conclusa e alla fine sono state presentate quattro offerte, tutte validate: Maresca e Fiorentino (Bologna), Daimler Buses Italia (Modena), Menarini (Caserta), Otokar Italia (Desio, Monza Brianza).

