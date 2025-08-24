Conerobus fa marcia indietro, ma nasce un comitato di protesta

"Vi ricordiamo che da lunedì 25 agosto tornerà in vigore l’orario feriale estivo non ridotto di Conerobus che durerà fino al 13 settembre". Il Comune di Ancona, attraverso il suo sito ‘Informa città’ ha comunicato all’utenza la fine di un incubo durato due settimane.

Ieri l’ultimo giorno del vecchio orario festivo-estivo, un autentico bagno di sangue, da domani si ritorna a quello estivo ordinario, in vigore da giugno fino al 9 agosto scorso. Informacittà avvisa, inoltre, che questo orario estivo (già comunque con le corse tagliate rispetto all’estate 2024) durerà appena tre settimane. Da lunedì 15 scatta l’invernale con il nuovo piano di revisione a cui la dirigenza di Conerobus sta lavorando da mesi e che parte già con un taglio del 10% delle corse rispetto all’invernale 2024-25. Il Dg, Paride Gasparini, ha parlato chiaro al Carlino, annunciando che la rimodulazione dell’orario riguarderà soprattutto i turni del pomeriggio e della sera, ma nessuna modifica al mattino.

Quanto sta accadendo dentro Conerobus, con le conseguenze sull’utenza, non è passato inosservato, al punto da spingere alla formazione di un nuovo comitato: "Si sta costituendo un gruppo di persone per far sentire la voce dell’utenza del trasporto pubblico alla luce dei nuovi tagli annunciati – si legge in una nota –. La disparità di trattamento tra gli abbonamenti che sono a costo fisso e la fruibilità dei servizi che vengono via via tagliati non ci piace. Il fatto poi che i dirigenti prendano stipendi esagerati, che non calano in proporzione ai tagli decisi per chi dipende dal trasporto pubblico, ha fatto si che dei cittadini utenti si mettano insieme per fare sentire anche la voce dei fruitori del trasporto pubblico. Tra i prossimi passi si sta pensando a raccolte firme, assemblee pubbliche e coinvolgimento di comitati, rappresentanze di cittadini, lavoratori e studenti".