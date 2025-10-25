Conerobus ha riattivato alcune corse: "Ora applicate quella mia riforma"

All’indomani delle dichiarazioni del Direttore generale di Conerobus, Paride Gasparini, sulla riprogrammazione delle due corse pomeridiane della linea 10 (cantiere navale) arrivano le considerazioni di Daniele Ballanti. Il rappresentante dell’associazione Ankon Nostra e membro del Comitato degli Utenti del Tpl durante la scorsa estate ha affiancato, in forma gratuita da volontario civico, il Comune e l’azienda per dirimere le tante problematiche legate ai tagli delle corse effettuati dall’azienda: "Si registra oggi l’azione correttiva, seppur parziale e tardiva, di Conerobus, con la reintroduzione di una delle corse soppresse della linea 10 – spiega Ballanti – Questa linea è strategica per il trasporto di centinaia di operai in uscita da Fincantieri, i cui tagli precedenti hanno causato sovraffollamento e disservizi alla fermata di Piazza Kennedy, sovraccaricando la linea 1/4, anch’essa già oggetto di tagli. La mia collaborazione dell’estate scorsa aveva un obiettivo chiaro: anticipare e neutralizzare le criticità derivanti dal nuovo piano orari di settembre. L’assoluta mancanza di lungimiranza e la soppressione indiscriminata delle corse hanno generato la grave escalation di disagi, che ha legittimato l’intervento e la protesta del Comitato Utenti del Trasporto Pubblico di Ancona che ha attivato una raccolta firme. La reintroduzione odierna delle corse è la prova inoppugnabile delle sconsiderate scelte aziendali e della validità delle mie analisi. Rivolgo un appello all’amministrazione comunale, al sindaco, all’assessore al Trasporto Pubblico e al Consiglio comunale: si dia immediato e pieno seguito alla riforma del trasporto pubblico che ho consegnato all’azienda la scorsa estate".

Intanto stamattina, dalle 10, il Comitato degli Utenti Tpl di Ancona torna al Piano, vicino al bar Speedy, per raccogliere altre firme (superata quota 500) da presentare a Conerobus e al suo socio di maggioranza, il Comune di Ancona.