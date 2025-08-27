Conerobus, i tagli alle corse dell’estate fruttano 200mila euro

Il primo, vero assaggio di tagli alle corse e alle linee del servizio urbano ha fruttato a Conerobus una cifra che si aggira attorno ai 200mila euro. Una cifra destinata a lievitare di molto con l’applicazione del nuovo orario invernale e la riduzione del servizio del 10% dal 15 settembre fino a giugno 2026. L’azienda fa di necessità virtù, certo sulla pelle dell’utenza e del suo personale, in attesa che le istituzioni muovano il primo passo per risanare concretamente la partecipata che vede il Comune nel ruolo di socio di maggioranza.

Senza l’incremento del computo chilometrico o l’aumento delle tariffe, ferme da dieci anni, l’unica soluzione rimasta al Cd’A di Conerobus per evitare il fallimento era appunto risparmiare sul servizio per limitare le perdite. Costi e ricavi, con i primi nettamente più alti, non combaciano da tempo e la principale azienda del Trasporto pubblico delle Marche (Tpl) arranca con sul groppone debiti per oltre 3,5 milioni di euro. Una parte dovrebbe essere colmata quando Palazzo del Popolo recapiterà finalmente 1,4 milioni di euro frutto dell’assestamento di bilancio deliberato a fine luglio, ma che ancora non è stato incassato da Conerobus.

Non si tratta di un presente natalizio, ma dei soldi che il Comune paga a per il servizio urbano. Proprio della difficile, per usare un eufemismo, situazione economico-finanziaria dell’azienda e dell’imminente inizio del servizio ‘A scuole aperte’, dal 15 settembre prossimo, e dunque dell’avvio del temuto orario invernale, si è parlato ieri durante il primo Consiglio di Amministrazione successivo alle ferie estive. Da lunedì e fino al 13 settembre prossimo sarà in vigore l’orario estivo ordinario, al netto dei tagli già applicati a inizio estate rispetto agli anni scorsi.

Tutte le linee però sono riprese, dal ‘10’ verso la Fincantieri alla navetta ‘35’ dalla stazione all’ospedale di Torrette. Restano in vigore anche le corse flop, tuttavia, in particolare la ‘12’ verso la Zipa che però servirà quanto meno un’area industriale riattivata. Confermato fino al 7 settembre anche la navetta ‘95 dei borghi’, trasferita però ormai da tempo su un mezzo più piccolo (7 metri) visto l’esigua media di passeggeri per tratta negli ultimi due mesi. Insomma, per gli utenti dei mezzi pubblici non ci saranno più scene di passione come quelle vissute questa estate, ma neanche occasioni per restare così tranquilli.