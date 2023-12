Conerobus, il primo atto. Ripianamento delle perdite: "I biglietti ora si pagano"

Ripianamento delle perdite e primi passi verso il nuovo piano industriale. L’assemblea straordinaria Conerobus ha deliberato ieri mattina il ripianamento delle perdite pregresse mediante l’utilizzo di riserve del patrimonio e parziale abbattimento del capitale sociale. Capitale che per effetto di queste operazioni è passato da 12 milioni di euro a 5 milioni di euro. Gli amministratori hanno presentato ai soci l’andamento dell’esercizio in corso 2023 che al 31 ottobre scorso si è chiuso in leggera perdita (45mila euro). Una inversione di tendenza se si considera la perdita di 4,5 milioni di euro del 2022, ma nessun salvataggio. Questo risultato, infatti, è stato conseguito grazie ai ristori della Regione Marche, trasferimenti dovuti che hanno consentito la compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa del ‘caro carburanti’ e per gli effetti del Covid, quindi al calo della fruizione del servizio, fino a marzo 2021. In quella somma ci sono anche i costi di compensazione chilometrica del periodo 2015-2019. Importante l’intervento del governo nazionale che ha destinato alle Marche 5 milioni di euro per il finanziamento del servizio di trasporto ordinario, anche qui un atto dovuto per salvare le aziende.

Le parole d’ordine di Conerobus, si legge in un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale, saranno efficientamento e ottimizzazione dei servizi, mettendo in atto i risultati che arriveranno da un controllo puntuale dei costi sostenuti dall’azienda, dagli introiti e da una verifica costante del pagamento del servizio da parte dell’utente. Una verifica, secondo Palazzo del Popolo, che dovrebbe portare i suoi frutti già nel primo semestre del 2024. "Inizia oggi – è il commento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – un percorso nuovo per la più grande azienda partecipata dal Comune di Ancona. La situazione ereditata non ci ha consentito un’altra manovra se non quella di ottenere delle sostanze economiche che ci permettessero di raggiungere quasi un pareggio il bilancio". Le prime novità a gennaio: "Siamo impegnati su questa azienda che deve prima di tutto rispondere ai suoi 460 dipendenti – sono le parole del presidente di Conerobus Italo D’Angelo –. Ora che siamo riusciti ad ottenere questi iniziali risultati avvieremo le azioni necessarie per la sua ristrutturazione. A partire proprio da gennaio sarà avviata una campagna per il recupero dei titoli di viaggio attraverso l’impiego di una agenzia privata con la quale collaboreremo per l’inserimento dei verificatori, ben identificabili, a bordo dei mezzi". Soddisfatto del risultato è anche il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali: "Quello di oggi è un passaggio importante che ci fa superare un momento difficile dovuto ai mancati introiti da tariffazione per il ‘caro carburanti’ degli scorsi anni".

Pierfrancesco Curzi