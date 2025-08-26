Conerobus, in arrivo nuovi bus. Via libera alla gara da 4,7 milioni

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, via, finalmente, alla gara per acquisire una serie di nuovi autobus in grado di supplire alla carenza e sostituire quelli a fine ciclo. Sono quattro le aziende, tutte di grande respiro, in lizza per aggiudicarsi l’appalto complessivo che si aggira intorno ai 4,7 milioni di euro. Si tratta di uno dei progetti che ci si attendeva il Comune sbloccasse sul fronte della mobilità su gomma del servizio urbano di Conerobus.

Il piano è diviso in quattro lotti, i primi tre riguardano l’acquisto di autobus a metano divisi su tre misure (lunghezza), mentre il quarto riguarda autobus elettrici. Ecco l’ammontare dei lotti dal n. 1 al n. 4: bus da 7,7 a 8,3 metri per 564mila euro; da 10 a 11,3 metri per 2,6 milioni di euro; da 11 a 12,3 metri per 345mila euro; da 10 a 11,3 metri (bus elettrici) per quasi 1,2 milioni di euro. A occhio e croce, osservando i finanziamenti e valutando il costo degli autobus, misura per misura, alla fine il parco automezzi di Conerobus dovrebbe arricchirsi di una quindicina di nuovi esemplari, di cui 3 elettrici.

La fase istruttoria si è conclusa e alla fine sono state presentate quattro offerte, tutte validate: Maresca e Fiorentino (Bologna), Daimler Buses Italia (Modena), Menarini (Caserta), Otokar Italia (Desio, Monza Brianza). I tempi delle procedure non sono noti, ma la speranza è che i nuovi autobus possano entrare in servizio il prima possibile vista la situazione del parco automezzi di Conerobus drammatica, tra guasti non riparabili e il servizio officina ai minimi termini e in larga parte esternalizzato.

I problemi per la principale azienda del Trasporto pubblico locale (Tpl) non finiscono qui e riguardano l’attualità. Ieri è tornato in vigore l’orario estivo ordinario, un sospiro di sollievo per l’utenza di Conerobus dopo due settimane di autentica passione con la riduzione a orario estivo-festivo, tagli a corse e linee che mai si era verificato in passato nella storia dell’azienda. I benefici si sono subito visti, in particolare per le attese alle fermate e l’assembramento dentro gli autobus a causa delle corse scarse.

Da ieri e per e per le prossime tre settimane resterà in vigore questo orario, comunque tagliato rispetto all’estate 2024 che già aveva conosciuto una riduzione delle corse. Dal 15 settembre via all’orario invernale con il taglio strutturale e fisso del 10% delle corse fino all’estate 2026: prendere l’autobus di pomeriggio/sera e e di notte sarà più difficile.