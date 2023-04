"Conerobus in crisi, la Regione si muova"

"La Giunta regionale intende anticipare liquidità per garantire la regolarità dei servizi di trasporto pubblico ai cittadini, i regolari pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti della Conerobus e delle somme dovute ai fornitori, così come ha già fatto il Comune di Ancona?". È la prima delle domande che fa il consigliere regionale democratico Antonio Mastrovincenzo. Il dem insiste sul punto chiedendo: "La Giunta si impegnerà nella ricapitalizzazione necessaria dell’Azienda per mantenere una compagine totalmente pubblica? Si vuole procedere alla revisione dei contratti di servizio dato lo squilibrio tra costi e ricavi, che in parte appare strutturale? Il presidente Acquaroli solleciterà il Governo nazionale amico ad intervenire con misure straordinarie, per questa ed altre aziende di trasporto pubblico regionali?". Questo l’elenco completo dei quesiti che pone il consigliere in un’interrogazione appena presentata alla Giunta che governa le Marche.

"Il numero dei passeggeri trasportati e i titoli di viaggio venduti, negli ultimi tempi, hanno subito una notevole contrazione con conseguenti minori entrate per le aziende; c’è stata poi anche l’impennata del costo dei carburanti".