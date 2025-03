Conerobus, la svolta entro maggio. Ecco l’identikit del nuovo direttore

Entro maggio il nuovo Direttore generale di Conerobus sarà al lavoro nel suo ufficio di via della Ferrovia per evitare il tracollo dell’azienda e prepararsi con slancio alla gara sul contratto di servizio del 2026. L’elevata figura manageriale, come anticipato l’altro ieri dall’assessore con delega alla partecipata del Tpl, Giovanni Zinni, ha un identikit ben preciso. I vertici di Conerobus e di Palazzo del Popolo sono a caccia di un manager relativamente giovane, indipendente e dunque fuori dalla politica e non inserito nelle dinamiche territoriali del capoluogo. Per ora le certezze sono i tempi, assolutamente ristretti, e le probabili mansioni. Approvata in seno al Cd’A la scelta di nominare un nuovo Direttore generale, operativo h24 sull’azienda, entro marzo sarà presentato il bando ed entro aprile dovrà essere fatta la gara con annessa aggiudicazione del ruolo.

La nuova figura dirigenziale oscurerà inevitabilmente quella di Amministratore delegato, sulle spalle del convalescente Giorgio Luzi, al tempo stesso Direttore generale della controllata (al 100% e non partecipata come Conerobus ‘solo’ al 40%) Ancona Servizi. Non è escluso che Luzi possa uscire dalla compagine dirigenziale di Conerobus, ma è possibile che lo stesso manager maceratese possa restare nel Cd’A, senza o con al massimo una o due deleghe.

Intanto la polemica a distanza tra Zinni e i rappresentanti sindacali e rsu di Filt Cgil e Faisa-Cisal Ancona prosegue dopo l’intervento in consiglio comunale di Zinni l’altro ieri: "Sul trasporto pubblico locale, vicesindaco Zinni, non ci siamo: il Piano non è stato applicato e il personale è ancora scarso. Siamo sempre disponibili a un confronto costruttivo e duro se serve, ma il giudizio sarà nel merito. Semplicemente, si constata che ad oggi di interventi a favore del Tpl non sono stati fatti. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è stato letto bene ma, per quanto ‘più basico del mondo’, si ribadisce che non ci sono stati grandi passi avanti: l’assenza di corsie preferenziali, il traffico nel piazzale antistante la stazione FS e l’onda verde semaforica erano un problema con la precedente amministrazione e lo sono oggi. Sul reale fabbisogno di organico, serve una verifica con i dati, nessuno ha parlato dei numeri che ha citato: perché parla di 60 – 70 autisti? Mai chiesto un numero di conducenti superiore al fabbisogno ma, almeno, il numero corretto. L’interesse è evitare quanto accaduto l’estate del 2024: i disservizi all’utenza e i disagi creati al personale, il quale lavora da troppo tempo in un clima pessimo".

Pierfrancesco Curzi