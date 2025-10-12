Conerobus, lotta contro il tempo. Summit per evitare un altro stop. La Regione studia contromisure

Azienda e sindacati si ritrovano per cercare una tregua e scongiurare la seconda fase di sciopero del trasporto pubblico locale anconetano. Non sarà facile, tuttavia, trovare la quadra in un momento molto delicato per Conerobus, alle prese con una crisi che la politica per ora non sembra voler affrontare. Domani mattina è in calendario il secondo faccia a faccia tra i vertici aziendali – Consiglio d’Amministrazione e dirigenza – e le organizzazioni sindacali, tra territoriali e rsu. A seconda dell’esito del secondo round i lavoratori, riuniti in assemblea lunedì sera, decideranno se dare mandato ai rappresentanti di categoria se proclamare le 8 ore di sciopero già entro la prossima settimana.

Il comunicato/lettera inviato venerdì ai mezzi di comunicazione non lascia ben sperare per due motivi. Il primo è che i lavoratori chiedono scusa all’utenza, effettivamente maltrattata nel corso dell’ultimo anno, ma girano le responsabilità alle scelte strategiche del management aziendale; indicativo, inoltre, il fatto che quel documento sia stato firmato da tutte le sigle sindacali presenti in Conerobus, dai confederali (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) all’Ugl, passando per la Faisa Cisal e l’Usb.

I rapporti tra sigle sindacali in Conerobus sono sempre stati abbastanza complessi e alcuni atteggiamenti e prese di posizione recenti hanno contribuito alla confusione. Nel passaggio tra la vecchia dirigenza – e la vecchia giunta comunale – a quella attuale gli equilibri e le sensibilità sono diametralmente cambiate e chi un tempo era più critico verso presidenza e amministrazione comunale si è poi trovato dalla parte opposta e viceversa. Ora, almeno stando a quel grido d’aiuto diretto all’utenza del Tpl, almeno per ora c’è una condivisione d’intenti. L’obiettivo comune è scongiurare il depauperamento del servizio e soprattutto mantenere la forza lavoro e garantire i diritti. Senza segnali confortanti in tal senso, lo stato di agitazione è garantito; dopo l’eventuale secondo sciopero, 8 ore, dopo quello di fine settembre (4 ore), quello ancora successivo sarebbe più pesante perché basato sulle 24 ore.

Intanto il servizio urbano è sempre alle prese con una serie di disagi e disservizi. L’ultimo è rappresentato dai lavori stradali, tuttavia necessari, nel punto nevralgico della linea, in piazza Ugo bassi. La pavimentazione, dopo anni di sollecitazioni, ha ceduto in vari punti all’interno dell’area dei toroidi e delle fermate, per non parlare delle corsie stradali della piazza stessa. I cantieri sono stati attivati (ieri nessuno lavorava però) e non dovrebbero durare troppo, ma il disagio resta per tutti.

A seguire attentamente la situazione è anche la Regione che, in attesa della nuova giunta, aveva predisposto alcuni interventi economici. Allo stesso tempo è allo studio con il Governo un "fondo minimo" da destinare alle Regioni per coprire il plafond di quelle che ricevo di meno. Un modo per aumentare le risorse per le aziende di trasporto pubblico anche delle Marche.