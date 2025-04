Conerobus, nuovo rinvio. Salta ancora il summit per evitare tagli drastici

Acque sempre più agitate in Conerobus. L’attesa, prima riunione del cosiddetto ‘Tavolo tecnico’ voluto fortemente dall’assessore con delega proprio all’azienda del trasporto pubblico locale, Giovanni Zinni, è saltata. La data fissata per l’incontro chiave in vista delle scadenze dei prossimi mesi, quella odierna appunto, è stata cancellata ieri all’ultimo momento dopo una scarna comunicazione da parte del Cd’A; in realtà il primo annuncio parlava di una riprogrammazione dei lavori per la mattina del 7 maggio prossimo, poi nel pomeriggio è arrivata l’ulteriore cancellazione dell’evento, spostato a data da destinarsi.

La situazione comincia a farsi esplosiva viste le scadenze e i temi delicati in agenda. Come ribadito dallo stesso Zinni, e confermato dal presidente di Conerobus, Italo d’Angelo in un’intervista al Carlino, il ‘Tavolo tecnico’ doveva affrontare subito alcune questioni pressanti, tra cui - al netto della situazione patrimoniale dell’azienda, in forte difficoltà - il programma delle corse per la stagione estiva, ormai imminente. L’obiettivo era e resta quello di scongiurare altri tagli alle linee del settore ‘urbano’, così come accaduto nell’estate del 2024, mantenerlo tuttavia non sarà semplice vista la carenza di personale.

L’azienda (spinta dall’amministrazione comunale di Ancona, che lo ricordiamo detiene il controllo di appena il 40% delle quote) vorrebbe confermare le corse aggiuntive su Portonovo riproponendo la linea ‘95’ in partenza dal parcheggio dello stadio del Conero. Da qualche parte bisognerà pur tagliare e questo doveva essere al centro della riunione alla presenza del Cd’A delle organizzazioni sindacali e del Comune (non ammessi gli altri soci, la Provincia, i comuni minori e i privati).

Tra gli altri argomenti sul tavolo anche la scelta di procedere o rimandare la procedura per la figura di Direttore generale. Un aspetto controverso che chiama in causa l’attuale Amministratore delegato, Giorgio Luzi, ancora assente dopo il brutto infortunio sugli sci di inizio 2025. Tra le cause del rinvio del confronto al 7 maggio e poi a data da destinarsi ci sono appunto la perdurante assenza dell’Ad e gli strascichi delle cosiddette ‘procedure di raffreddamento’ tra azienda e sindacati.