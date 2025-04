Conerobus ora paga i 500 euro . Crediti vantati, il cda trova i soldi

Crediti incassati, Conerobus riesce finalmente a pagare i 500 euro di stipendio una tantum. Lo ha deliberato ieri il Consiglio d’Amministrazione dell’azienda del Trasporto pubblico locale al termine di una seduta lunga e difficile. All’ordine del giorno il tema di più scottante attualità, ossia la copertura della parte di stipendio del marzo scorso che doveva prevedere la voce una tantum di stipendio, pari appunto a circa 500 euro. Non aver trovato quella parte del salario ha preoccupato lavoratori, rsu e organizzazioni sindacali che la settimana scorsa hanno sospeso l’assemblea e iniziato uno stato di agitazione. Lunedì in consiglio comunale l’assessore con delega alla Conerobus, Giovanni Zinni, aveva assicurato che si sarebbe speso in prima persona per far sì che quei 500 euro ricomparissero. E così è stato. Da quanto è uscito dalla riunione del Cd’A di ieri pomeriggio, tuttavia, i soldi per coprire quella frazione di stipendio (una partita da circa 200mila euro) sono arrivati da una partita di crediti vantati; la somma poi verrà coperta con le spettanze previste dal contratto nazionale: "Da parte del Consiglio d’Amministrazione _ recita una nota aziendale _ c’è stato, dal giorno dell’insediamento, il maggior impegno per risolvere i non pochi problemi ereditati dal precedente Cd’A, al fine di riconoscere quanto giustamente dovuto ai nostri dipendenti. La liquidità è ormai un problema comune a tutte le società del settore". Per un problema risolto ce ne sono tanti altri da affrontare, tra cui la scelta strategica per guidare l’azienda verso la gara del 2026. Resta da capire se il bando per il Direttore generale verrà riattivato o no, mentre incombe la redazione del servizio estivo che potrebbe portare a una rivisitazione dei tagli praticati nel 2024. Conerobus va oltre il servizio di Tpl. La gestione dell’ex edicola di piazza Roma infatti, adibita a punto di informazioni turistiche passa alla Conerobus Service. La vecchia concessione è scaduta e per garantire l’accoglienza turistica nello strategico punto di piazza, lato fontana dei Cavalli, era necessario riassegnare il servizio. Attraverso un accordo quadro biennale l’amministrazione comunale ha deciso di concedere la gestione del punto IAT alla partecipata del Comune di Ancona che occupa di Trasporto pubblico locale. Il servizio resterà tale, quindi al primo posto le informazioni ai turisti, ma sarà anche possibile acquistare i titoli di viaggio dei bus.

Pierfrancesco Curzi