Conerobus, Papaveri all’angolo

Sul tavolo del sindaco Daniele Silvetti e della sua giunta non ci sono soltanto questioni legate al "risveglio" della città. Al contrario sono presenti dossier delicati che metteranno a dura prova i prossimi mesi dell’esecutivo.

Il primo a presentarsi è quello relativo al trasporto pubblico e, in particolare, a Conerobus. L’azienda chiuderà, ormai ufficialmente, il bilancio dello scorso anno con una perdita di 4,5 milioni di euro e l’anno in corso presenta già un rosso di 2,5 milioni.

Tutto questo senza i trasferimenti della Regione che sono in ritardo e arriveranno nelle prossime settimane. Al netto di questi fondi la giunta, e il sindaco in primis, stanno decidendo sulle sorti dell’ad di Conerobus Muzio Papaveri. La sua poltrona traballa sempre di più e il suo futuro all’interno dell’azienda sembra segnato. Si tratta di capire, a questo punto, se l’amministratore delegato deciderà di rassegnare le dimissioni, insieme a tutto il cda, senza andare allo scontro con la proprietà (il Comune) o se il primo cittadino Silvetti dovrà ricorrere alla via più estrema, vale a dire sollevare dall’incarico Papaveri. Resta il fatto che l’azienda presenta conti difficili da sostenere e il Comune dovrà intervenire semmai con il sostegno della Regione.