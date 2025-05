Conerobus, parcheggi, porto. Le tre "spine" di Silvetti: "L’azienda resta pubblica"

Conerobus, porto e parcheggi sono le tre spine con gli aculei più insidiosi della rosa che il sindaco Silvetti vorrebbe odorare. Tre temi centrali nell’agenda del primo cittadino dorico che esattamente due anni fa ieri chiudeva in testa il primo turno delle elezioni comunali 2023.

Daniele Silvetti, partiamo da Conerobus: perché ha deciso di convocare i sindacati di categoria il giorno prima dello sciopero?

"Per riprendere il dialogo, normalizzare i rapporti e provare a trovare un accordo per far sì che lo sciopero venga sospeso. Certo, mi dovrebbero spiegare perché tra le ragioni dello sciopero c’è il mancato pagamento dei 500 euro ‘una tantum’ che poi hanno ricevuto prima di Pasqua. Davvero non capisco perché, in un momento di crisi vogliono aggiungere stress all’azienda".

Sindaco, lei l’ha visto il bilancio di Conerobus?

"Non è stato ancora presentato".

Come mai secondo lei?

"Credo che il Cda attenda il report dalla Regione con le quantificazioni dei trasferimenti da ricevere prima di fare altri passi. Io, per l’appunto, mi sto interfacciando con la Regione proprio sul fronte dei ristori per salvare l’azienda".

Come si salva Conerobus?

"Analizzando bene il bilancio conclusivo, mettendo mano al piano industriale e procedere all’aumento di capitale. Sono questi i tre pilastri della strategia che va assolutamente messa in campo in questo momento".

Qualcuno sostiene che lei sia orientato verso una vendita dell’azienda del Tpl ai privati, è così?

"Assolutamente no, forse qualcuno ha fatto confusione con il concetto dei ‘privati’. È cosa diversa dire di essere pronto ad autorizzare un aumento di capitale societario con cui né il comune di Ancona, socio di maggioranza, né la Provincia andranno a vendere le proprie quote. In pratica aumenta il capitale sociale a favore dei privati facendo sì che si diluisca la nostra partecipazione, ma è chiaro che alla base il controllo di Conerobus deve restare sempre nelle mani del pubblico, ossia proprio il Comune di Ancona. Sul rivedere le quote di partecipazione dei privati sono già ‘accordo con Carnevali (il Presidente della Provincia di Ancona, ndr.)".

Passiamo al nodo portuale. Oggi scade il periodo di osservazione del Piano regolatore del porto che l’Autorità portuale ha presentato al Ministero dell’Ambiente. Voi avete fatto la vostra parte?

"Certo, le nostre osservazioni sono state depositate ieri (mercoledì 14, ndr.)". Immagino una lunga lista, è così?

"Immagina bene, a partire dall’uso delle banchine 19-21 che sembrava assodato dovessero servire a spostare alcuni traghetti dal Porto Antico e invece, stando al Prp presentato dal presidente Garofalo, avrebbero anche altre funzioni. E poi il Molo Clementino...".

Ecco, il Molo Clementino, ci dica.

"Non abbiamo fatto altro che ribadire le prescrizioni presentate in fase di Dpss (Documento di pianificazione strategica, ndr.) e, in generale, la nostra contrarietà all’opera".

L’iter però per le grandi navi va avanti, tra soldi e tempi sprecati, dove vuole arrivare?

"La mia posizione di contrarietà è divenuta assoluta con la dichiarazione dell’Autorità portuale secondo cui il Molo Clementino verrà elettrificato. Sono davvero curioso di sapere come farà a elettrificare quella banchina, è impossibile. Credo si tratti di un annuncio davvero fuorviante".

Scusi sindaco, ma com’è possibile che voi, penso al Comune e al Comitato di gestione portuale dove siede il suo rappresentante, Giacomo Bugaro, non vi siate accorti di questa bozza di Piano regolatore?

"Nessuno di noi l’ha visto".

Ma davvero è possibile una cosa del genere?

"Secondo lei perché sono così arrabbiato col presidente Garofalo? La bozza inviata è peggiorativa del Dpss. Tutto ciò è inaccettabile. Ci sono degli errori macroscopici, sperando siano solo errori". Il vertice in Regione c’è stato?

"Doveva essere questa settimana, ma Garofalo era assente. Ci aggiorneremo".

Concludiamo con il nodo sosta. Ci sono margini di trattativa con i vertici del park di piazza Pertini su tariffe e convenzione?

"Sulla convenzione i nostri uffici legali stanno studiando una linea. Sull’abbassamento della sosta spero di non aprire un braccio di ferro con loro e di arrivare a un accordo".

Il ‘Piano parcheggi’ in centro è pronto?

"Lo stiamo definendo, la settimana prossima chiudiamo con gli assessori Zinni e Tombolini".

Qualche anticipazione?

"Di sicuro che non saranno 6 multipiano, non so da dove sia uscita questa voce. Mi chiedo perché 6 e dove li dovremmo costruire. All’incontro con gli operatori commerciali presenteremo la nostra strategia con interventi di breve, medio e lungo periodo".