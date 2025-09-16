Conerobus, primo giorno di caos. Studenti a piedi e lavoratori in fila

Conerobus, primo giorno del nuovo orario invernale, con il servizio tagliato all’11% e subito le prime magagne all’alba: mancano gli autisti. Forse un calcolo errato da parte degli uffici che si occupano di movimentazione, sta di fatto che all’appello mancavano subito almeno 7 autisti e dunque quelle corse sono state inizialmente cancellate in attesa che il personale di riserva e quello fuori turno sostituisse i buchi nella tabella. Essendo il 15 del mese ieri non tutti avevano terminato le ferie, ma chi aveva ancora giorni da godere è stato richiamato. E poi c’è stato il problema dei ‘tempi determinati’, ironia della sorte scaduti alla mezzanotte del 14; a loro è stato chiesto, senza troppo successo, di allungare il contratto di tre giorni per tappare alcuni buchi.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Conerobus sarà un autunno davvero caldo. A peggiorare le cose ci si sono messi anche i bus fuori uso, una cinquantina abbondante, di cui si è dovuto fare necessità virtù. Il rinnovo di parte del parco mezzi è urgente, ma la gara per l’acquisizione di una quindicina di autobus nuovi - 2 elettrici, gli altri a metano – è in corso e per la consegna servirà del tempo.

Dall’alba saltiamo al pomeriggio prima di tornare ai disservizi del ‘primo giorno di scuola’. Conerobus ha deciso di cancellare due corse pomeridiane del n. 10 che arriva fino allo stabilimento Fincantieri, mantenendo invece le tre corse del primo mattino. Ieri pomeriggio l’unica corsa attiva, quella delle 17 circa, ha tirato su soltanto una piccola percentuale di operai dell’arsenale, gli altri, a piedi, hanno raggiunto piazza Kennedy; parliamo degli operai usciti verso le 16,30 e i colleghi delle 17,30. Per oltre un’ora decine, se non centinaia di operai hanno riempito costantemente il marciapiede dove si trova la fermata di piazza Kennedy in attesa dell’arrivo dei bus del servizio urbano su cui salire per tornare verso casa. Attese rese ancora più lunghe a causa del taglio praticato dalla direzione tecnica di Conerobus per il nuovo orario invernale che va a incidere quasi esclusivamente proprio sulle corse del pomeriggio. Morale della favola, autobus strapieni e attese infinite. Le stesse conseguenze del mattino per la linea 46 e la corsa delle 8 circa, partito da piazza Cavour e arrivato fuori dalla galleria del Risorgimento già strapieno, soprattutto di studenti, al punto da costringere l’autista a saltare alcune fermate (via Bocconi ecc.) perché non sarebbe potuto salire a bordo neppure uno spillo. Disagi si sono verificati per alcune corse del servizio scolastico in via del Conero, problema già emerso durante lo scorso anno didattico e sollevato in consiglio comunale. In mattinata almeno una corsa della linea 2 o 3 è saltata a causa dei tempi di percorrenza delle tratte imposti dalla direzione; tempi per un viaggio ridotti da anche 6 minuti, impossibili da rispettare con attese più lunghe alle fermate vista la mole di passeggeri in salita e discesa e soprattutto a causa del traffico e della quasi totale assenza di corsie preferenziali per i bus. E oggi, giorno di mercato al Piano, si replica.