Conerobus, tagli e linee semivuote: ‘University Link’ con 4 passeggeri

Ancona, 2 novembre 2025 – In attesa della prima applicazione pratica del nuovo sistema di servizio urbano di trasporto pubblico locale e delle novità ministeriali sulla linea filoviaria, Conerobus fa i conti con le incongruenze giornaliere di un orario invernale che ancora non va. Il taglio dell’11% delle corse, nonostante riguardi le fasce orarie ‘morbide’, ha subito mostrato crepe inguaribili su più fronti. Detto del servizio scolastico al mattino e delle corse della linea 10 per le centinaia di operai della Fincantieri, presto ripristinate pare, restano dei buchi e delle linee tutt’altro che redditizie.

L’esempio più lampante è la 65, la cosiddetta ‘University Link’, fortemente voluta sia da UnivPm che dall’amministrazione comunale, ma che di fatto presenta una volume di passeggeri molto inferiore alle aspettative. Forse sarà anche per il percorso che compie questa linea: polo universitario di Monte D’Ago, polo universitario di Torrette e poi stazione ferroviaria, con in mezzo stazione di Passo Varano, parcheggio scambiatore a Brecce Bianche, strada Vecchia del Pinocchio, statale 16 (transito sotto la galleria della Montagnola), ospedale di Torrette/facoltà di medicina, stazione centrale e ritorno. Un percorso lunghissimo, forse il più lungo in assoluto di tutto il servizio urbano (da tabella oraria circa 40 minuti) e considerato scomodo da chi ne dovrebbe usufruire.

In realtà anche un doppione visto che chi deve andare a Ingegneria dalla città utilizza o l’1/4 fino a Tavernelle e soprattutto il 46 che ha la fermata davanti all’università, oppure il 30 e 31 se deve andare a Torrette. La linea 65 fa 8 corse giornaliere in andata e altrettante al ritorno. Abbiamo voluto controllare di persona il numero di passeggeri in un giorno feriale, giovedì scorso, e il risultato è stato che quando il bus è arrivato a Torrette in una delle corse del mattino all’interno c’erano 4 passeggeri di cui la metà sono scesi e nessuno è salito. Il mezzo in questione era un Iveco di una delle ultime forniture, tra i più nuovi della flotta in attesa dei 14 bus la prossima primavera. Una linea che drena risorse togliendole a quelle più frequentate e oggi in forte sofferenza. Parliamo, ad esempio, dell’1/4 nella fascia oraria dalle 7 alle 9 e il dramma che ogni mattina affrontano centinaia di pendolari. Tra i tagli anche la navetta stazione-centro, che effettuava solo due fermate, proprio per velocizzare il transito dei pendolari.

La necessità sarebbe invece quella di potenziare alcuni collegamenti, sottostimati dall’azienda nel momento di pensare al contenimento delle spese. Di incongruenze del servizio ce ne sono tante, piccole e grandi. Ad esempio la linea 44 che la domenica arriva soltanto fino a via Ruggeri e non si allunga fino alla Baraccola dei centri commerciali; una delle varie conseguenze riguarda quei passeggeri che vorrebbero andare al cinema multisala Giometti e quindi da via Ruggeri si devono fare circa un chilometro a piedi.