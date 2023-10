Conerobus, vigilanza privata a bordo: "Anche così salveremo l’azienda"

Risanamento dei conti, anche attraverso l’aumento dei biglietti, lotta ai ‘portoghesi’ che non pagano e pugno duro contro vandali e bulli. È ufficialmente partito ieri il nuovo corso di Conerobus con la prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio d’Amministrazione guidato dal neopresidente, Italo D’Angelo, scelto dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e dall’assessore con delega ai rapporti con l’azienda del Tpl, Giovanni Zinni.

Subito una serie di input, a partire dalla sicurezza, tema a cui D’Angelo, ex questore e poliziotto di lunga carriera, è molto legato e attento: "Ho già parlato con il questore di Ancona per avviare dei servizi congiunti e proprio ieri gli ho parlato già di una linea scolastica (pare dell’extraurbano, ndr) indisciplinata – ha detto il presidente di Conerobus nel giorno della prima conferenza stampa dove era assente l’Amministratore delegato Giorgio Luzi, nonostante il ‘cavaliere’ sul tavolo – Se i bulli faranno casino il bus si fermerà e tutti i passeggeri dovranno scendere. Basta, certi episodi non possono più essere tollerati". Sulla sicurezza D’Angelo insiste: "Chiederò un supporto e un confronto alle forze dell’ordine per debellare la violenza e l’inciviltà a bordo dei nostri mezzi – ha aggiunto l’ex questore di Pesaro e candidato alle Comunali di Ancona del 2013 – La legge, inoltre, ci consente di utilizzare la vigilanza privata a bordo e noi lo faremo. Potenzieremo i controlli. I verificatori non opereranno come sceriffi, ma dovranno fare il loro dovere".

La priorità, tuttavia, resta il risanamento dei conti aziendali, con un passivo di circa 4,4 milioni di euro dovuto in larghissima parte a fattori esterni e internazionali, dal Covid al caro gasolio. I costi del carburante, tra il 2021 e il 2022, sono passati da 3,3 a 6,7 milioni di euro e gli introiti per bigliettazione e abbonamenti hanno visto una perdita di circa 3 milioni rispetto al periodo pre-Covid. Non sarà facile per il nuovo Cd’A mettere mano ai conti: "Sarò garanzia di trasparenza – ha premesso il presidente di Conerobus scelto in quota Lega – faremo di tutto per salvare l’azienda. La situazione è delicata. Assieme agli altri membri del Consiglio d’amministrazione attueremo la migliore politica di risparmio possibile. Taglieremo il possibile, rimoduleremo il costo dei biglietti visto il prezzo molto basso, magari non subito. Attuerò il progetto ‘Viaggiare sicuri’ che avevo proposto durante la mia esperienza politica a Pesaro. Non pagare il biglietto non va bene, gli scrocconi non mi piacciono e li combatterò in ogni modo. Anche questo servirà per risanare i conti".

Altri numeri importanti: Conerobus ha 460 dipendenti e dispone di 295 mezzi: "Ho già parlato con diversi autisti, presto li incontrerò tutti, così come sarà con le organizzazioni sindacali con cui spero di avere un rapporto positivo e di collaborazione. Entrando qui l’altro giorno mi ha colpito un funzionario esperto; mi ha detto ‘presidente, questa azienda è la mia vita da trent’anni e ogni giorno da allora arrivo un’ora prima per far sì che tutto sia a posto’. Lo spirito deve essere questo. MI piace lo slogan ‘Conerobus, la linea che unisce’".

D’Angelo ha poi annunciato che istituirà un numero verde diretto dedicato ai cittadini. Di processo di cambiamento ha parlato l’altro membro del Cd’A, Manuela Matteucci: "Da oggi si cambia, lo dico a tutti i lavoratori che ritroveranno un ambiente innovativo. Il processo è partito, dobbiamo salvare l’azienda".