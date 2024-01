Confapi incontra il nuovo prefetto Ordine

Confapi Marche e Ancona incontrano il nuovo prefetto dorico, Saverio Ordine. Un incontro promosso dal presidente di Confapi Industria Ancona, Mauro Barchiesi, e dal presidente di Confapi regionale, Giorgio Giorgetti, con il direttore di Confapi Industria Ancona, Michele Montecchiani per approfondire gli impegni dell’associazione, punto di riferimento per le Piccole e medie imprese (Pmi) del territorio, per promuoverle all’interno dell’ecosistema imprenditoriale marchigiano. L’incontro si inserisce nell’ambito della collaborazione che caratterizza i rapporti di Confapi con gli organi territoriali del Ministero dell’Interno.