Confartigianato: "Bollette di luce e gas, aumenti oltre il 19%"

Quest’anno le bollette di luce e gas potrebbero costare agli imprenditori delle Marche 316 milioni di euro in più rispetto al 2024 oltre il 19% in più. Secondo le stime di Confartigianato per energia elettrica e gas le aziende delle Marche nel 2025 spenderanno 1.956 milioni di euro (+220 milioni per l’energia elettrica e +96 milioni per il gas). "Ai rischi di un aumento del costo dell’energia per famiglie e attività produttive – sottolinea Gilberto Gasparoni (nella foto), segretario di Confartigianato Marche – si somma il cronico squilibrio nella distribuzione del carico fiscale e parafiscale sull’elettricità che penalizza le piccole imprese nelle cui bollette il peso degli oneri generali di sistema è 15,8 volte superiore a quello delle grandi aziende". Ciò "finisce per compromettere la competitività delle nostre piccole e medie imprese che peraltro garantiscono il maggior numero di occupati nel settore manifatturiero della nostra regione".

Confartigianato segnala l’esempio emblematico di una piccola azienda del settore tessile che, a ottobre 2024, ha visto il costo della bolletta per oneri generali arrivare a 52,45 euro per megawattora, mentre una più grande, pur operando nello stesso settore, ha pagato 7,46 euro. "È urgente rivedere il sistema di prelievo sugli oneri di sistema per non compromettere l’impegno delle piccole imprese e per garantire una transizione energetica che non penalizzi chi già affronta sfide significative", conclude Gilberto Gasparoni.