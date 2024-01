Confartigianato, bus gratuito per visitare il Cosmoprof

Un comparto in crescita, soprattutto dal punto di vista della qualità dei servizi offerti che conta, solo nelle due province di Ancona e Pesaro-Urbino circa 2000 imprese, 1200 rivolte all’estetica, oltre 800 all’acconciatura. Il Benessere è un settore che sempre più oltre che sulla cura del corpo e dei capelli con tecniche innovative, declina il concetto di bellezza come una filosofia, un modo per stare bene con se stessi. Per rispondere a questa tendenza, Confartigianato Benessere mette a disposizione tra le altre opportunità, quella di visitare uno degli appuntamenti più importanti per il comparto, il Cosmoprof 2024, in corso a Bologna dal 21 al 24 marzo. L’Associazione mette a disposizione degli associati il transfer con pullman gratuito per il giorno 24 marzo.

La 55ima edizione del Cosmoprof prevede, oltre alla parte espositiva, un ricco calendario di eventi dedicati ad espositori e visitatori. In particolare, il 24 marzo, grazie a Confartigianato, sarà possibile visitare il “Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon” con aziende e operatori di prodotto finito, apparecchiature, arredi e servizi destinati al mondo professionale hair, nail ed estetica/spa. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 31 gennaio.

L’iniziativa è riservata ad un numero limitato di partecipanti poiché la capienza massima del pullman è di 50 posti.

Info e prenotazioni bit.ly/3U5EInw