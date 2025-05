Confartigianato contro la chiusura della filiale della banca

Riccardo Giuliani responsabile Confartigianato dell’Area territoriale e Giulietto Cinti hanno espresso un forte timore per le conseguenze che la chiusura della filiale di Banca Intesa nel centro di Arcevia: "Come Confartigianato, per quanto riguarda il credito, siamo vicini alle imprese con la nostra Area dedicata e forniamo consulenza e supporto attraverso il Confidi Uni.co, ma chiudere una filiale vuole dire togliere un presidio di servizi essenziali, con un impatto diretto sul tessuto sociale ed economico della nostra comunità" spiegano.

Il sindaco Marisa Abbondanzieri ha convocato un incontro in Comune coinvolgendo le Associazioni di categoria. Per Confartigianato, la questione non può essere trattata come una semplice scelta aziendale, ma deve diventare un tema più ampio. "La chiusura di una filiale in un comune dell’entroterra, così come quella di uffici e attività che forniscono un servizio essenziale, non è solo un fatto tecnico, ma rischia di aggravare lo spopolamento".

Confartigianato si è detta pronta a collaborare con l’Amministrazione comunale in tutte le sedi possibili per frenare la perdita di servizi essenziali. "Senza servizi il rischio è quello di uno spopolamento lento, ma inesorabile. E questo non ce lo possiamo permettere" concludono.