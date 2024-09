Confartigianato, incarico nazionale per Paolo Longhi

Paolo Longhi, vicepresidente vicario di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino e presidente territoriale del comparto Moda è stato nominato vicepresidente nazionale Abbigliamento Confartigianato. "Un incarico prestigioso che riconosce il grande lavoro fatto" ha detto Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato imprese. "Paolo è un imprenditore di lunga esperienza che ha fatto dell’artigianalità un tratto distintivo della sua produzione tanto da essere selezionato da Rai 3 per i Programmi dell’Accesso e inserito tra le imprese esemplari per il suo impegno nella tutela del Made in Italy".