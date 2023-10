Confartigianato ospita l’hairdresser Carlo Bay: "Lezione d’eccezione"

Un ospite e un formatore d’eccezione quello che Confartigianato Benessere accoglierà lunedì dalle 15.30 ad Ancona presso l’Auditorium ‘Belvederesi’ del Centro Direzionale. A tenere una lezione speciale sarà Carlo Bay uno dei più noti e apprezzati hairdressers del panorama internazionale. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con L’Oreal, è aperta a tutti gli acconciatori che avranno la possibilità di conoscere in anteprima le tendenze moda capelli per il 2024.

Carlo Bay da oltre 30 anni porta lo stile italiano nel mondo ed è tra gli hairdressers più famosi in Italia e all’estero, tanto che suoi saloni sono presenti in Francia, Svizzera, Libano, Kazakistan e Russia. Grazie all’evento Confartigianato, presenterà quelle che saranno le tendenze moda nel 2024, esibendosi in tagli e acconciature in linea con l’evoluzione sempre più sostenibile del comparto e della clientela, proponendo una visione olistica del mondo, della moda e della vita.

"Ospitando un professionista come Carlo Bay, vogliamo offrire agli acconciatori l’opportunità di assistere non solo ad una ‘lezione’, ma ad un momento formativo che dia una diversa visione di quello che significa curare l’aspetto del cliente, prendersene cura, offrirgli un servizio di alta qualità", spiegano Giancarlo Fati Pozzodivalle e Luca Casagrande, presidente e responsabile del comparto Benessere di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Appuntamento dunque da segnare in agenda.