Confcommercio, nuovo direttivo Michele Zannini è il presidente

Nuovo consiglio direttivo per la delegazione di Ancona di Confcommercio Marche Centrali: a guidarla, sarà Michele Angelo Zannini, del bar Giuliani di corso Garibaldi. Zannini è stato votato all’unanimità. Il resto del Consiglio è quasi del tutto rinnovato e vede quattro vice presidenze: la conferma di Isabella Rocchetti (settore fashion), le new entry Monica Gabrielli (turismo), Simone Boari, che affiancherà il presidente per il centro storico, e Andrea Morandi (porto, logistica e infrastrutture). Faranno inoltre parte del direttivo Marco Buzzo (agente di commercio), Gianfranco Cirulli (stabilimento balneare Playa Solero), Riccardo Gara (Spazio Conad) e Maria Letizia Sacco (Studio trucco).

"L’impegno del nuovo consiglio direttivo – ha detto Zannini – sarà incentrato sul trovare insieme una strategia di lungo periodo per riqualificare la città dove viviamo e lavoriamo. In particolare, saranno da realizzare una serie di strategie per lavorare sul centro storico e sull’intera città".

Tanti i temi affrontati durante il primo consiglio della nuova delegazione: l’urbanistica, la viabilità e la mancanza di parcheggi in centro storico. Il presidente uscente Francesco Cinti che per anni ha messo a disposizione il suo tempo per l’organizzazione rimarrà comunque una figura presente ed è stato nominato consigliere speciale della delegazione di Ancona.