Confcooperative Marche, addio a Luigi Micci

È scomparso Luigi Micci, presidente di Confcooperative Marche quasi sin dalla costituzione negli anni ‘70. Dopo la breve presidenza dell’on. Adriano Ciaffi, chiamato alla presidenza della Regione Marche, Luigi Micci, che era presidente dell’Unione provinciale di Ancona, venne eletto presidente. Erano gli anni della cooperazione pioneristica, con un grande contenuto sociale e la creazione di cooperative che rappresentavano un moderno modello di impresa per la partecipazione della gente e per la tutela dei ceti più deboli. Micci, 88 anni, è stato anche vicepresidente nazionale di Confcooperative dal 1982 al 1986, presidente del Comitato di controllo della Regione Marche dal 1975 al 1990, consigliere regionale delle Marche dal 1990 al 1995 nonché presidente dell’Associazione ex consiglieri delle Marche. Funzionario dell’Inail nella sede di Senigallia dal 1960 al 1986, è stato sindaco di Ripe dal 1964 al 1975. Il presidente di Confcooperative Marche, Massimo Stronati, al tempo giovane cooperatore, lo ricorda con commozione "per aver contribuito a portare la cooperazione in tutte le Marche, ma soprattutto per aver creato le basi che hanno permesso a questo modello di impresa di radicarsi".