Confcooperative stringe legami con l’Ue

Transizione ecologica, inclusione e sostenibilità ma anche agroalimentare, credito, welfare, casa e appalti. Sono stati tanti i temi trattati durante la visita istituzionale del Consiglio di presidenza di Confcooperative a Bruxelles in occasione dell’Anno internazionale delle Cooperative proclamato dall’Onu per il 2025. Presente nella delegazione anche il presidente di Confcooperative Emilia Romagna, Francesco Milza (foto), insieme ai cooperatori emiliano-romagnoli membri del Consiglio di presidenza nazionale. Per l’occasione i rappresentanti di Confcooperative hanno incontrato, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea e Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, per il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr. "Sono stati due giorni intensi - commenta Milza -, durante i quali abbiamo potuto toccare con mano la dimensione europea del modello di impresa cooperativa in un contesto storico mondiale reso sempre più complesso dagli attuali sviluppi geopolitici".