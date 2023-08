Conferenza dei servizi: pronto il fronte del no

Campi di fotovoltaico alle pendici del Monte Strega, si terrà oggi la prima riunione della conferenza dei servizi. Dal comitato Monte Strega arriva un appello al sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci: "Partecipi alla prossima conferenza dei servizi, convocata dalla Provincia per far presente la ferma contrarierà sua personale, del consiglio comunale e dell’Amministrazione all’installazione degli impianti di fotovoltaico a terra nei pressi di Monterosso stazione di Sassoferrato. Tale contrarietà fa seguito a quella già espressa da tutti i gruppi consiliari presenti nell’assemblea legislativa delle Marche e nel consiglio provinciale". Il comitato Monte Strega ribadisce: "No siamo contrari alle fonti di energia rinnovabile ma al modo in cui si vorrebbe realizzarle, provocando una ferita profondissima in un’area di grande valore paesaggistico, quale quella di Monterosso stazione. Il paesaggio è un valore assoluto, tutelato dalla Costituzione italiana, e permane il dovere di tutela di tale valore da parte degli Enti locali, Comune compreso. È necessaria una cultura progettuale finalizzata a evitare la distruzione delle poche risorse di cui l’entroterra montano, fiaccato dalla crisi economica, può disporre ancora".