Conferenza show con artisti e pubblico: "Nasce una compagnia di giovani"

Mai la presentazione della stagione di Marche Teatro fu più ricca. Ieri nella sala grande delle Muse, aperta eccezionalmente al pubblico, si sono alternati, dal vivo e in video, registi, attori e rappresentanti delle istituzioni. Sul palco Edoardo Siravo, che reciterà per la prima volta ad Ancona ne "Il birraio di Preston", definita "una bellissima commedia", e Alessio Vassallo, protagonista del "Male oscuro" di Berto, "testo dalla grandissima ironia, anche se parla di un tema, la depressione, molto attuale. Un male spesso nascosto, perché su di esso pesa il giudizio degli altri".

I primi ‘contributi video’ sono di Alfredo Arias, regista della "Tempesta", di cui l’interprete principale Graziano Piazza cita i tre temi chiave: "Grande magia, perdono, liberazione". Per Caterina Murino "La Vedova Scaltra" è "opera molto goldoniana, per la sua arguzia e l’amore per le donne". Il regista Giancarlo Marinelli parla di "macchina comica perfetta. Nel 2024 abbiamo avuto grande successo a Parigi. Spero che lo spettacolo seduca anche voi".

Da non perdere l’accoppiata shakespeariana "Riccardo III" ("uno spettacolo importante" per il regista Andrea Chiodi) e "Otello". Giorgio Pasotti (Iago) spiega che "l’allestimento restituisce l’argomento della violenza contro le donne in modo attuale. E’ uno spettacolo molto moderno". Elena Russo Arman, protagonista de "I corpi di Elizabeth", sottolinea che il testo "ci racconta la forza e l’immenso coraggio di una donna, Elisabetta I, che ha dovuto farsi strada in una società patriarcale".

Quanto a "Sabato, domenica e lunedì", il regista Luca De Fusco ritiene l’opera "uno dei tre capolavori di Eduardo. Nel 2018 siamo riusciti a far ridere e commuovere il pubblico di Mosca". Da De Filippo a Pirandello. Il suo "Non si sa come" per il regista Palo Valerio è "un testo straordinario, infinito, lacerante e doloroso. Il monologo della lucertola è uno dei brani più grandi del teatro italiano".

Il sindaco Daniele Silvetti ribadisce la volontà di "ampliare le capacità attrattive delle Muse, le cui potenzialità vanno valorizzate", mentre l’assessore alla cultura Marta Paraventi parla del teatro come di "luogo fondamentale per la crescita e l’educazione dei cittadini". Sulla stessa linea d’onda il presidente del Cda di Marche Teatro Valerio Vico, per il quale "i nostri teatri vanno resi il più inclusivi possibile, aprendoli e facendoli conoscere ai cittadini".

Il motto di Carlo Ciccioli è che "la cultura è di tutti, tanto pubblico presente alla conferenza stampa nella Sala Grande del Teatro non si era mai visto", mentre Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura, rileva "la qualità molto alta" del programma per aprire la strada alle celebrazioni del 2027 per i 200 anni di fondazione del Teatro delle Muse e i 25 della sua ristrutturazione.

Intanto Giuseppe Dipasquale annuncia la nascita di una compagnia di giovani (18-35 anni) professionisti marchigiani che sarà coinvolta in progetti produttivi. A breve cominceranno le audizioni. Tra le novità anche un turno di mercoledì (per le produzioni di Marche Teatro), per avvicinare alle Muse un pubblico ancora più ampio. Quanto agli abbonamenti, il 17 aprile inizierà il rinnovo; il 29 maggio al via la vendita di quelli nuovi.