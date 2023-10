Conferenza spettacolo su Chernobyl

"Chernobyl": conferenza-spettacolo di Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica venerdì (ore 21) al teatro Nuovo Melograno in via Botticelli 301. A Marzo del 2017, insieme al collega Pierpaolo Mittica, Alessandro Tesei ha raggiunto Chernobyl, per documentare il viaggio e la vita degli "stalker", giovani ucraini che decidono di entrare e vivere illegalmente nella zona contaminata intorno alla centrale nucleare. Da questa esperienza sono nati vari reportages pubblicati su diverse testate online e cartacee nazionali e internazionali, oltre al documentario lungometraggio "The Zone-Road to Chernobyl", attualmente visibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Il regista nonché assessore jesino Alessandro Tesei, ispirato da maestri come Herzog, Pasolini, Ciprì e Maresco, ha deciso di intraprendere la strada del documentario investigativo. Attualmente lavora come autore freelance per il programma televisivo di Italia Uno "Le Iene".

E ora sarà in scena per raccontare la sua esperienza. La compagnia Nuovo Melograno propone una serie di eventi legati ad autori, scrittori e artisti che sono vanto della nostra regione per la portata culturale che essi rappresentano. Una sorta di spettacoli-conferenze ai quali si alternano performance di lettura. Biglietti da 8 a 10 euro in teatro e prenotabili con messaggio WhatsApp al numero 366.9537527. La biglietteria del teatro sarà aperta da 2 ore prima dello spettacolo.