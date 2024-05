"Confermare Boscaglia e i giocatori migliori"

Tifoseria in ansia per conoscere il prossimo futuro dell’Ancona lo conferma Angela Ausili di Noi Biancorosse: "C’è ben poco relax, in questi giorni, specie dopo il viaggio di Roberta Nocelli. Ero speranzosa, conoscendo Roberta, e penso abbia messo in chiaro tante cose. Però ancora manca la risposta del presidente ed è questo che mi fa preoccupare. Ormai sono passati diversi giorni, magari avrebbe potuto mandare un messaggio, anche semplice. Dal presidente mi aspettavo che fosse contento e propositivo, vorrei che parlasse di budget, e vorrei sapere che l’Ancona Sports Center inizierà i lavori a breve per il centro sportivo. Almeno che dica qualcosa. Questo silenzio mi spiazza, anche se sono sempre positiva". Chi confermerebbe per il prossimo anno? "Sarei contenta che venisse riconfermata buona parte della squadra". Lapidario Eros Giardini, presidente dei Cuba: "Dal presidente ora mi aspetto chiarezza e trasparenza, e anche il fatto che parli. Dopo l’incontro con la Nocelli mi aspettavo almeno che dicesse quali sono le sue decisioni e come intende mettere mano all’organizzazione interna di questa società". Quali i passi necessari: "Anzitutto unione di intenti – dice ancora Giardini –, ruoli manageriali in cui si risponde al proprietario sapendo perfettamente quali sono le proprie mansioni e i propri limiti. Poi la conferma di Boscaglia, e quello che non è stato fatto negli anni scorsi, cioè mantenere l’ossatura della squadra, inserendo le pedine giuste. E’ importante fare scelte e investire, dunque anche il budget adesso è una questione rilevante".