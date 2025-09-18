Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ancona
Confermato lo sciopero: "Non ci fermiamo davanti a promesse vuote"
18 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
I lavoratori incroceranno le braccia per 4 ore il 24 settembre. Garantite le corse delle scuole e dell’ora di punta al mattino

Anche ieri alcuni disagi si sono verificati nel servizio con lunghe code

L’assemblea dei lavoratori di Conerobus, che si è svolta martedì sera in azienda, ha confermato la mobilitazione: resta in calendario lo sciopero di 4 ore mercoledì prossimo, 24 settembre. I dipendenti di Conerobus si asterranno dal lavoro dalle 11,30 alle 15,30, garantite quindi le corse delle scuole e dell’ora di punta al mattino. Previsto anche un presidio sindacale, probabilmente davanti all’azienda o all’esterno di Palazzo del Popolo: "Nonostante i tentativi di mediazione e le dichiarazioni concilianti dell’azienda dell’altro giorno in prefettura, alla presenza del sindaco e del presidente della Provincia – si legge in una nota condivisa da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal – i lavoratori hanno dato mandato a non revocare la mobilitazione. Troppo spesso in passato abbiamo assistito alla sottoscrizione di verbali puntualmente disattesi e sappiamo bene che le promesse verbali non garantiscono soluzioni concrete ai problemi strutturali che vivono lavoratrici e lavoratori. Non ci fermeremo davanti a promesse vuote. È il momento che azienda e istituzioni parlino chiaro: o si salva il trasporto pubblico locale, o si condanna un intero territorio al collasso della mobilità".

Intanto anche ieri alcuni disagi si sono verificati nel servizio urbano di Ancona, in particolar e a causa del sovraffollamento di alcune corse e all’impossibilità di rispettare i tempi di percorrenza di alcune linee.

