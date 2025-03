Confindustria. Ancona: altre nomine

Nuovi incarichi in Confindustria Ancona a seguito del rinnovo di importanti organi associativi. Aldino Zeppelli, amministratore delegato di Pieralisi assume la carica di presidente della sezione Meccanica. Succede a Michele Palmieri che ha lasciato l’incarico per assumere la vicepresidenza dell’associazione, con delega all’innovazione tecnologica.

Gabriela Montero, responsabile affari istituzionali Enel per la Regione Marche è stata eletta presidente della sezione Energia, prendendo il posto di Roberta Finaurini, anche lei nominata vice presidente, con delega alla transizione energetica. Entrambi entrano di diritto a far parte del Consiglio generale, organo che si è riunito lo scorso lunedì: in quell’occasione entrambi i due nuovi presidenti hanno preso la parola per ringraziare della fiducia accordata e hanno ricevuto l’incoraggiamento dal presidente Diego Mingarelli.

"E’ un grande motivo di orgoglio assumere questo incarico che riporta la Pieralisi a quella centralità nel mondo industriale e istituzionale che spetta ad un gruppo di eccellenza globale" ha detto Aldino Zeppelli. Mentre Gabriela Montero ha detto: "È un’opportunità stimolante per contribuire allo sviluppo del settore energetico, collaborando con le imprese del territorio, per affrontare insieme le sfide energetiche del futuro. In questa ottica sono pronta a mettere la mia esperienza al servizio della crescita del comparto".