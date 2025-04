Confindustria Ancona e le nuove sfide dell’orientamento

Il futuro delle nuove generazioni è anche il nostro, non solo delle imprese, ma di tutto il territorio. Lavorare insieme, aziende, scuola e istituzioni, per costruire un futuro migliore è un obiettivo comune. Questo il messaggio principale che è scaturito dal Convegno “Orientamento, Impresa e Territorio: Un Futuro da Costruire” che si è svolto venerdì pomeriggio scorso nella sede di Confindustria Ancona. Ad aprire i lavori Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona che ha fornito numeri importanti: "In 15 anni abbiamo coinvolto oltre 11.500 studenti, dalle classi elementari fino all’Università, coinvolgendo 30 Istituti scolastici della provincia e più di 300 imprese del territorio. Numeri che fanno capire quanto il tema ci stia a cuore ma che costituiscono solo un punto di partenza perché purtroppo ancora tanti giovani decidono di lasciare il nostro territorio. Quindi dobbiamo lavorare per comunicare meglio e di più il nostro sistema imprenditoriale e il valore delle nostre imprese mettendo in campo progetti sempre più ambiziosi. Ai giovani continuiamo a dedicare tante energie, e stiamo anche lavorando ad un bellissimo progetto per attrarre e trattenere i talenti sul nostro territorio: un valore prezioso che non possiamo permetterci di perdere".

In prima linea sui progetti education è Michele Casali, Vicepresidente di Confindustria Ancona con delega ai rapporti con le scuole: "Sono tantissime le iniziative che portiamo avanti sul territorio insieme alle scuole di ogni grado e alle Università – ha detto – con l’obiettivo principale di ridurre le distanze tra mondo della scuola e mondo del lavoro e trasferire ai ragazzi la cultura dell’impresa". Il convegno ha visto una carrellata di progetti, raccontati dagli stessi imprenditori che vi hanno aderito: si sono alternati sul palco Annalaura Perini di Sifa Technology, Giorgio Moretti di Moretti Comunicazione, Renato Mandolini di Autolinee Mandolini, Federica Capriotti di Imelca, Massimo Albamonte di Dorica Express. Sono intervenuti inoltre Andrea Gambelli, Responsabile Marketing F.C VIGOR Senigallia, Alice Pierigé e Nicola Pieroni, responsabili HR delle aziende Canali e Lardini e le video testimonianze di Giulia Fanesi di Pluservice, Michele Galassi di SIGE e Giovanni Spinozzi di Pierpaoli.