Confronto al Carlino "Noi, i tre candidati più giovani a 18 anni Politica è vocazione"

di Pierfrancesco Curzi

La passione per la politica è cresciuta in loro e con essa anche la stima nei confronti dei tre candidati a sindaco di riferimento. Per Giacomo, Giulia e Riccardo fare politica non è banale, non si improvvisa e serve una vocazione: "Una domanda io la vorrei fare a tutti voi. Quale città volete lasciare voi adulti alle future generazioni?" chiede Giacomo Petrelli che poi prosegue nel suo ragionamento: "Onestà, concretezza e visione, ecco cosa serve, oltre allo spirito di servizio. Basta teatrini, il livello del dibattito va alzato come sta facendo Ida Simonella che ringrazio per avermi voluto nella sua squadra. Votate per me anconetani, sarò il ponte tra nuove generazioni e chi guiderà la città". Secondo Riccardo Giardi la sua lista civica Ancona Città Aperta a sostegno di Francesco Rubini "è un esperimento virtuoso e un architrave per unire tutte le istanze della politica, le generazioni e le categorie che la compongono. Le idee e i concetti vanno messi in pratica, non fermarsi solo alle parole. La mia passione per la politica parte sin da piccolo, quando ho sviluppato un favore verso determinati ambienti, di osservare fenomeni". Giulia Fedele ha le idee molto chiare: "Mi sono candidata perché la politica è una vocazione, l’impegno sociale con cui ogni mattino mi sveglio. Per Daniele Silvetti che si è fidato di me e per cui la mia stima non ha confini. Infine, serve un cambiamento, alternanza. Votatemi perché potrete dire ‘Giulia c’è’".

Cultura e ambiente, due temi centrali nell’agenda delle elezioni Comunali: "Siamo cresciuti secondo spazi confezionati per la cultura generale. Muse e Mole vanno bene, ma perché bistrattare i centri sociali come ha fatto questa giunta con La Cupa? Uno dei pochi contenitori che fa davvero cultura – continua Giardi – La ruota panoramica al posto delle buche? Bella, crea svago, ma solo per il turista che se ne innamora per una notte. Serve un rilancio degli spazi comuni, anche autogestiti". Sulla ruota risponde Petrelli: "Il Comune non tira fuori un euro per la sua gestione, ci tengo a precisarlo. Io credo che Ancona abbia bisogno di una cultura di consumo e non solo eventi di nicchia, radical chic e di élite per chi se lo può permettere. La giunta ha fatto grandi cose, penso al Bianconatale, alla Festa del Mare, al Carnevale. Detto questo vietato abbassare la qualità". Giulia invece si indigna: "Perché per i concerti devo andare a Servigliano, perché il Summer Jumboree è a Senigallia, le Feste Medievali a Offagna? A noi restano Muse e Mole, sempre con le stesse cose. Basta filosofi e intellettuali. Noi siamo poco furbi: abbiamo 100 e sfruttiamo 1. Sulla sostenibilità, prima puliamo la città che è sporca. Bus elettrici? Ok, intanto però usiamo i filobus chiusi in deposito da mesi. Ben venga il movimento Fridays for Future, sebbene molti la vedano solo come un’occasione per saltare la scuola".

Su posizioni diverse Giardi: "Io dentro Friday For Future ci sono e giuro che si fanno cose buone. Il mio slogan per l’ambiente anconetano è più mare e meno porto. Vorrei farvi vedere lo stato dei nostri fondali, da far paura. No al Molo Clementino per le grandi navi e sì a nuove piantumazioni". Infine Giacomo Petrelli: "Spostare i traghetti alle banchine 19-21 è di vitale importanza, poi elettrificare le banchine e limitare il traffico dei tir in ambito portuale. La crisi climatica richiede risposte urgenti, adesso, subito".