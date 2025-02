Confservizi si trasforma e si estende alla regione Umbria

Confservizi Marche evolve e si trasforma in Confservizi Centro Italia, estendendo la propria operatività anche alla regione Umbria. Questo cambiamento segna un passo significativo per l’associazione, che rafforza il proprio ruolo di coordinamento e supporto per le imprese e gli enti impegnati nella gestione dei servizi pubblici locali nelle Marche e in Umbria. Fondata nel 1971 come Cripel (Comitato regionale imprese pubbliche enti locali), l’associazione ha attraversato diverse fasi evolutive fino ad assumere, nel 2025, la nuova denominazione di Confservizi Centro Italia. La mission dell’associazione rimane invariata: offrire consulenza, assistenza e supporto tecnico-organizzativo agli affiliati, garantendo un dialogo costante con le istituzioni e rappresentando gli interessi degli associati a livello territoriale e nazionale.