Congestione al timone della barca Malore dopo una bevanda ghiacciata Diportista di 66 anni in ospedale

La forte ondata di caldo ieri e venerdì ha impegnato i soccorritori che hanno tratto in salvo diverse persone che hanno accusato difficoltà proprio per le alte temperature di queste ore. Era in barca, al largo nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di San Michele a Sirolo, quando un uomo ha accusato un malore. Poco prima di mezzogiorno aveva bevuto una bevanda ghiacciata che gli ha provocato una congestione. Chiamato il 112, l’imbarcazione è stata raggiunta dall’equipaggio Opsa della Croce Rossa in servizio a Numana con l’idroambulanza.

Il diportista, 66enne anconetano, è stato trattato sul posto e poi caricato sul natante di soccorso e trasportato fino al porticciolo di Numana dove, ad attenderlo, c’era un’ambulanza della Croce azzurra di Sirolo che lo ha poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono risultate gravi. Il comandante aveva pressione addominale, sudore freddo, tutti sintomi riconducibili alla congestione. I soccorritori della Croce Gialla si sono precipitati in via Giordano Bruno nei pressi del distributore di benzina. C’era una donna di 40 anni che era stata appena colta da un malore. E’ arrivata anche l’automedica. L’anconetana è stata trasportata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sono arrivati a sirene spiegate anche in un locale di piazza del Papa per soccorrere una signora di 56 anni che lamentava gli stessi sintomi. Non solo, si sono precipitati anche in una gelateria in corso Mazzini. Lì c’era una 64enne di origini francesi preda del caldo. C’è stato anche un altro malore nei pressi della stazione ferroviaria: una ragazza di appena 18 anni, residente fuori Regione, si è sentita male. A piazza Cavour poi la Gialla ha dovuto prestare soccorso a una 66enne che è svenuta all’interno di un mezzo della Conerobus. Ad allertarli sono stati proprio gli occupanti assieme all’autista che hanno visto la donna sentirsi male all’improvviso. E’ stata porta all’ospedale dorico per gli accertamenti del caso. Tutte le unità di soccorso raccomandano forte idratazione e non esporsi al sole almeno nelle ore più calde per evitare appunto di incorrere nelle cure ospedaliere. In piena notte poi si sono portati lungo viale della Vittoria per prestare aiuto a due giovani che, in preda ai fumi dell’alcol, sono finiti in un giardino privato di un condominio. Sono stati riaccompagnati a casa poi dalle forze dell’ordine.