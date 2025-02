"Congiunzioni. Letteratura e Filosofia": la rassegna aperta oggi da Diego Fusaro

E’ il noto filosofo Diego Fusaro a dare il via alla terza edizione della rassegna ‘Congiunzioni. Letteratura e Filosofia’, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore ‘Savoia Benincasa di Ancona. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, si svolgerà questo pomeriggio (ore 15) presso l’Aula Magna di via Vecchini. L’intervento di Fusaro ha come titolo ‘Nichilismo e Natura in Leopardi’. La rassegna, infatti, quest’anno è dedicata alla figura di Giacomo Leopardi, alla ricchezza e complessità del suo pensiero. Nelle sue pubblicazioni Fusaro ha trattato del pensiero di Marx nell’ottica dell’idealismo tedesco, accostando alla critica del sistema capitalistico elementi tratti dalla tradizione comunitarista e sovranista. Studioso di Fichte, Gentile e Gramsci, ritiene che il marxismo di quest’ultimo sia profondamente permeato dell’attualismo gentiliano, riprendendo un analogo giudizio di Solari e Del Noce.