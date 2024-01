Congrega, il negozio di vestiti va avanti

"La congrega abbigliamento" di via degli Orefici non chiude. È "La congrega pelle", di Andrea David (locale nello stesso vicolo), che abbasserà la serranda la prossima settimana. Andrea andrà, infatti, in pensione, ma la sorella Valeria, che ha un negozio a fianco (con lo stesso nome, ndr) tiene a precisare che "noi non chiuderemo. In questi giorni, dopo l’articolo del Carlino su mio fratello, in tanti mi stanno telefonando persino da fuori regione, sono tutti preoccupati. È mio fratello a lasciare via Orefici per raggiunti limiti di età – precisa – non io. Il mio negozio – sottolinea la commerciante – continuerà a fiorire". A ´La congrega´, i primi anni, a fianco di Andrea, c’era anche la sorella: "Nell’82 ho aperto per conto mio, con l’usato e ora con l’arredo". A fronte delle tante chiamate al negozio di Valeria, si è reso necessario, per la titolare, fare persino un post sui social. Oggi, in via Orefici, alle 18, aperitivo per salutare Tony Vichi, di Vicolo Leonori, che chiuderà (anche lei) settimana prossima.

n. m.