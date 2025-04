Congresso del Pd. La Fiordelmondo unica candidata

Il Partito Democratico di Ancona elegge il suo nuovo segretario a quasi due anni dalla dolorosa sconfitta alle elezioni comunali. Sarà una segretaria, in realtà, Federica Fiordelmondo, unica candidata proposta dalla base Dem che su questo nome sembra aver trovato un accordo che soddisfa le varie correnti in campo. Avvocato del foro dorico e consigliera comunale, la Fiordelmondo stamattina subito a inizio lavori esporrà il suo piano per il rilancio del partito leader del centrosinistra, primo partito della città, a pochi mesi dal voto regionale e in vista delle prossime comunali in calendario a metà 2028. Tutto il Pd si ritroverà stamattina all’hotel NH, convocazione alle 9, istituzione della Presidenza del Congresso, presentazione della candidata che esporrà le linee programmatiche della sua segreteria per poi procedere alla votazione, con esito scontato. Le operazioni aprono alle 10,15 e chiudono alle 18, l’esito a seguire.