Congresso scientifico per aprire a Frasassi la stagione delle terme

È con un congresso scientifico che sabato le terme di Frasassi inaugurano la stagione 2025, dedicando spazio alle recenti evidenze in otorinolaringoiatria, quindi alle nuove opportunità di cure, e all’efficacia delle cure termali sulfuree nel trattamento della sordità rinogena e rendendo pubblica il lavoro di ricerca e l’esperienza di Frasassi. Saranno presenti gli assessori alla Sanità Filippo Saltamartini e alla Cultura Chiara Biondi, il sindaco di Genga Marco Filipponi, il dirigente Ast Ancona Giovanni Stroppa e il presidente delle Terme Luca Faccenda. Come l’anno scorso, il Congresso, sotto la direzione scientifica del dottor Andrea Pennacchi, direttore Orl Ast di Ancona e presentato dal dottor Giuseppe Pasquarella, responsabile Uosd Orl di Jesi, mira a far emergere, in modo trasversale, le migliori pratiche presenti nel Paese.