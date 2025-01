Coniugi travolti e uccisi, il tribunale: ecco come aiutare il figlio orfano

Raccolta fondi per il figlio di Lucia Manfredi e Diego Duca, rimasto orfano dopo la morte di entrambi i genitori, il tribunale fa chiarezza. L’unico iban attribuito al minore, su cui chi ha desiderio di aiutare versando una donazione in denaro, è quello aperto dal tutore provvisorio nominato dal giudice tutelare Alessandra Filoni, nella persona dell’avvocato Monica Clementi. Da ieri l’Iban è operativo: IT45R0306902609100000014791. Questo non per impedire altre iniziative benefiche a nome dei familiari delle vittime ma per spiegare dal punto di vista legale e anche dell’utilizzo che il fondo potrà andare a fare in futuro. Chi vuole destinare del denaro al bambino liban è quello del suo tutore. l’unica forma di sostegno autorizzata e controllata per lui. L’avvocato della famiglia Manfredi aveva presentato nei giorni scorsi una istanza urgente alla volontaria giurisdizione del tribunale ordinario per nominare come curatore e tutore speciale un cugino materno per il figlio di 10 anni della coppia. E’ stato ritenuto il più adatto perché con la sua famiglia abita molto vicino alla nonna materna e in un luogo familiare a lui già conosciuto e pieno di affetti. Avrebbe tutto l’amore possibile per la sua crescita. Sul fronte indagini gli accertamenti sono fermi all’autopsia, svolta la settimana scorsa sulla coppia, e dalla quale è emerso che Diego sarebbe stato fuori dalla Fiat Panda al momento dell’incidente, perché aveva lesioni da investimento e schiacciamento. Luci aveva aveva un grosso trauma toracico-addominale. Lui è morto sul colpo. lei pochi secondi dopo.

ma. ver.