"Conoscere la Borsa": 444 studenti all’iniziativa di Acri e Fondazione Carifac

Con la chiusura delle iscrizioni alla 40esima edizione del concorso "Conoscere la Borsa", promosso in Italia da Acri e sostenuto finanziariamente per il territorio dalla Fondazione Carifac, si tirano le somme. Scopo principale è quello di contribuire a diffondere la cultura e i meccanismi della finanza con esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Sono 444 i ragazzi in gara.